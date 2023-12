Quel avenir pour le MCU sans Kang le Conquérant ?

Marvel Studios devrait se passer de Kang le Conquérant pour les prochains films du MCU.

Tl;dr Jonathan Majors, interprète de Kang le Conquérant, quitte Marvel Studios.

Plusieurs scénarios possibles pour l’avenir de l’univers Marvel sans Kang.

L’arrivée de nouveaux méchants comme Docteur Doom ou Galactus est envisagée.

Le futur de l’univers Marvel pourrait se concentrer sur des incursions multiverses.

Une ère post-Kang pour l’univers Marvel

Jonathan Majors, qui a incarné plusieurs variantes de Kang le Conquérant dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), a récemment rompu ses liens avec Marvel Studios. En dépit de cette séparation, plusieurs possibilités s’offrent à l’univers Marvel pour continuer sans Kang.

Possible réorientation de l’histoire

Dans la deuxième saison de Loki, le TVA (Time Variance Authority) a modifié sa mission pour surveiller les variantes de Kang et d’autres menaces potentielles pour le multivers. Cette nouvelle orientation pourrait permettre au TVA de maintenir la paix dans le multivers. Par ailleurs, au lieu de se concentrer sur Kang dans Avengers: The Kang Dynasty, les Studios Marvel pourraient se concentrer sur la menace des incursions multiverses, introduites dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De nouveaux méchants à l’horizon

L’univers Marvel pourrait également introduire un nouveau grand méchant, tel que Docteur Doom. Victor von Doom, personnage central dans le crossover Secret Wars des comics, pourrait faire ses débuts dans le prochain film Avengers. Autre option envisageable : l’arrivée de Galactus, aussi connu sous le nom de Dévoreur de Mondes. Ce personnage colossal pourrait être présenté comme une alternative à Kang, avec la particularité de consommer des mondes entiers.

La survie comme enjeu majeur

Enfin, Avengers: Secret Wars pourrait se passer d’un méchant central comme Kang. Le film pourrait simplement mettre en scène une bataille pour la survie, où différentes versions de héros se battent pour que leurs mondes respectifs continuent d’exister dans le multivers.