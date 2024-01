Quel âge avait Spock à sa mort dans Star Trek ?

Dans l'univers de Star Trek, Spock, le Vulcain, est décédé deux fois, mais de façon déroutante, ces décès ont eu lieu dans deux réalités distinctes, son second précédant son premier.

Tl;dr Spock meurt deux fois dans deux réalités distinctes de Star Trek.

La première mort de Spock a lieu dans Star Trek II: The Wrath of Khan.

Il est ensuite ressuscité grâce à la Planète Genesis dans Star Trek III: The Search for Spock.

La seconde mort de Spock se produit dans Star Trek Beyond, suite au décès réel de l’acteur Leonard Nimoy.

Le parcours de Spock à travers les réalités de Star Trek

Le personnage iconique de l’univers de Star Trek, Mr. Spock, a été interprété par le regretté Leonard Nimoy de 1966 à 2013. Malgré les différents acteurs qui ont incarné Spock à divers âges, c’est le Vulcain de Nimoy qui incarne le mieux les qualités de Star Trek.

Une vie au service de Starfleet et des hauts faits héroïques

Né le 6 janvier 2230, Spock, mi-vulcain mi-humain, a intégré Starfleet pour servir à bord de l’USS Enterprise sous le commandement du capitaine Christopher Pike dès 2250. Il a notamment servi en tant que premier officier et officier scientifique aux côtés de son meilleur ami, le capitaine James T. Kirk. Après une brève interruption pour suivre la discipline vulcaine du Kolinahr, Spock a repris du service dans Star Trek: The Motion Picture. Sa carrière a culminé lorsqu’il a pris le commandement de l’Enterprise, transformé en navire d’entraînement pour l’Académie de Starfleet.

Deux morts dans deux réalités différentes

Spock a vécu une première mort tragique dans Star Trek II: The Wrath of Khan, à l’âge de 55 ans, en sauvant l’Enterprise d’une explosion imminente provoquée par l’adversaire de longue date de Kirk, Khan Noonien Singh. Cependant, Spock a été ressuscité par la Planète Genesis et a repris du service auprès de Kirk à bord de l’USS Enterprise-A.

Après avoir quitté Starfleet, Spock est devenu ambassadeur de la Fédération et a tenté de négocier la réunification des peuples vulcain et romulien. C’est lors de son mandat sur Romulus que Spock a été envoyé dans le passé, créant ainsi la chronologie alternative de Kelvin. Dans cette réalité, Spock est mort une seconde fois, en 2263, à l’âge de 161 ans. Cette mort, inscrite dans Star Trek Beyond, est liée au décès réel de Leonard Nimoy en 2015.