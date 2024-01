Que devient Sam Witwicky dans les films Transformers ?

Le personnage Sam Witwicky de Shia LaBeouf n'est plus présent dans la franchise depuis Transformers 3.

Tl;dr Sam Witwicky disparaît mystérieusement après trois films Transformers.

Shia LaBeouf, l’acteur de Sam Witwicky, a choisi de quitter la franchise.

Transformers 5 suggère que Sam Witwicky serait mort.

Il n’y a pas de plans pour le retour de Sam dans les prochains films Transformers.

Le mystère de la disparition de Sam Witwicky

Qu’est-il arrivé à Sam Witwicky, personnage emblématique de la franchise Transformers interprété par Shia LaBeouf ? Après les trois premiers films, il disparaît sans laisser de traces. Sam Witwicky, ce jeune homme nerd qui se retrouve malgré lui plongé dans une bataille intergalactique entre les Autobots et les Decepticons, n’a jamais refait surface dans la franchise.

Un départ volontaire pour Shia LaBeouf

La décision de quitter la franchise Transformers revient à Shia LaBeouf lui-même. Lors de la tournée de presse pour Transformers: Dark of the Moon, l’acteur américain a déclaré qu’il ne reviendrait pas dans la franchise, jugeant que le personnage de Sam Witwicky avait fait son temps. Il a même déclaré à plusieurs reprises dans des interviews qu’il ne voyait pas comment le personnage de Sam pourrait évoluer après le troisième film.

L’implication de la mort de Sam dans Transformers 5

Dans Transformers: The Last Knight, il est insinué que Sam Witwicky serait mort. En effet, le Professeur Edmund Burton explique que Vivian Wembley est la dernière “Witwiccan”, une lignée descendante de Merlin lui-même, ce qui signifie que depuis la disparition de Sam, elle est la seule à pouvoir manier le bâton de Merlin pour stopper une attaque imminente de Cybertron.

Aucun retour prévu pour Sam Witwicky

La franchise a subi un doux reboot avec le film Bumblebee, qui a introduit une nouvelle histoire quand Bumblebee est arrivé sur Terre pour la première fois. Le retour de Sam Witwicky n’est plus envisagé pour la continuation de la franchise. De plus, le film Rise of the Beasts continue les préquels de la franchise sans Shia LaBeouf, confirmant qu’il est peu probable que le personnage de Sam Witwicky revienne dans les futurs films.