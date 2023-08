Quantum Error arrive à la fin de l’année sur PS5

TeamKill Media embarque les joueurs dans les profondeurs obscures de l'horreur cosmique avec Quantum Error.

Quantum Error de TeamKill Media est un FPS/TPS se déroulant à l’aube de l’ère quantique :

Les Nations Unies d’Amérique ont intégré l’I.A. dans la vie de tous les jours. Monad, l’entreprise technologique la plus puissante au monde, a créé le système ARGUS (Advanced Retinal Global Unity System) pour activer et faire fonctionner cette I.A. qui est obligatoire pour tous les habitants de la planète. Les gens sont divisés en nécessaires et inutiles et seront activés ou non en fonction des professions qu’ils exercent, ce qui entraîne l’opposition et la formation de groupes militants. En 2109, lorsque le Monad Quantum Research Facility, situé à une trentaine de kilomètres au large de la Californie, est attaqué par une entité inconnue, l’engloutissant dans les flammes et le plaçant dans une situation de confinement total, un appel de détresse est envoyé au Garboa Fire Dept de San Francisco, en Californie, pour obtenir une aide mutuelle. Le chef des pompiers Sturgis répond à l’appel et vous envoie, le capitaine Jacob Thomas, votre partenaire Shane Costa et une équipe en hélicoptère vers le complexe Monad. Ce qui commence comme une simple mission pour sauver des vies du complexe en feu, se transforme rapidement en un voyage cosmique cauchemardesque qui vous fera passer de la réalité à d’autres mondes où vous devrez vous battre pour votre vie et celle des autres.