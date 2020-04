QuakeCon 2020 : Bethesda Softworks et id Software annulent l’événement

Le Covid-19 a eu raison de l'édition 2020 de la QuakeCon.

Terrible année pour l’industrie du jeu vidéo à cause du coronavirus. Plus de quatre mois avant sa tenue, la 25ème édition de la QuakeCon, un salon qui célèbre les jeux de Bethesda et id Software, est annulée. Les compétitions eSport, les annonces et autres conférences sont elles aussi abandonnées : “Avec tous les défis et incertitudes logistiques auxquels nous sommes actuellement confrontés en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la QuakeCon de cette année. La santé et la sécurité de nos employés, bénévoles, fournisseurs, sponsors et joueurs seront toujours notre priorité absolue, et en ces temps il ne semblait pas bon de parler d’un rassemblement alors que le rassemblement est la dernière chose que nous devrions faire en ce moment. Bien que nous ne sachions pas quel sera l’état de la pandémie en août, nous savons qu’il ne sera pas possible de terminer le travail et la planification avec des partenaires, des fournisseurs, des bénévoles et d’autres personnes qui sont nécessaires pour faire de QuakeCon un succès. Nous vous remercions tous – en particulier les bénévoles – pour tout votre travail dans la construction et le soutien de cet événement année après année.”

QuakeCon 2021 confirmée, une célébration de l’édition 2020 est à l’étude

L’éditeur américain Bethesda ouvre la porte à une possible célébration de la QuakeCon 2020 avec les joueurs, sans doute via les réseaux sociaux et des offres sur une boutique : “Nous espérons travailler avec vous pour trouver d’autres façons de célébrer l’esprit de QuakeCon en août, et nous attendons avec impatience le retour de cet événement incroyable l’année prochaine.“