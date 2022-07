PUBG : Battlegrounds a désormais Neymar Jr. comme ambassadeur officiel

La superstar brésilienne Neymar Jr. collaborera avec Krafton dans le but d'organiser une série de campagnes promotionnelles pour PUBG : Battlegrounds en jeu et hors jeu tout au long de l'année.

L’éditeur sud-coréen Krafton mise sur Neymar Jr. en tant qu’ambassadeur officiel car le natif de Sao Paulo joue régulièrement à PUBG : Battlegrounds, célèbre Battle Royale écoulé à plus de 75 millions d’exemplaires, depuis pas moins de cinq ans.

Neymar Jr., la star de PUBG : Battlegrounds

En plus de participer à des événements d’ici les prochains mois, celui qui se fait surnommer NeyNey a organisé un livestream la semaine dernière où des joueurs du monde entier se sont mesurés à lui et à son équipe qui comptait dans ses rangs les créateurs de contenu sud-américains Gaulês, Netenho et Sparkingg : “Le combat a été rude pour remporter des milliers de G-Coin sur la chaîne officielle de Neymar Jr. sur Facebook. Ils ont exploré la nouvelle carte Deston pour tenter d’obtenir le fameux Chicken Dinner.”

“Prendre part à PUBG, c’est quelque chose d’incroyable“, a déclaré Neymar Jr., attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe du Brésil. “Je suis très fier de faire partie de ce nouveau projet et j’ai adoré découvrir la nouvelle carte.“