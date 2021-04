PS5 – Xbox Series X : les pénuries devraient continuer au moins jusqu’au deuxième trimestre de 2022

Le fabricant taïwanais Foxconn admet que le manque de composants va encore retarder la production des nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

En tant que principal fournisseur pour de nombreux groupes technologiques comme Microsoft, Google et Apple, la parole de Foxconn a une importance non négligeable. Pour l’instant, les choses ne se présentent pas très bien. La pénurie de composants pour les PS5 et Xbox Series X est au premier plan depuis leur lancement et personne n’a été en mesure d’offrir une réponse concrète quant à la date exacte à laquelle la situation s’améliorera. Si Lisa Su d’AMD avait laissé entendre qu’un retour à la normale aurait lieu d’ici cet été, tandis que les sources de Bloomberg misaient plus sur les vacances de fin d’année, la pénurie pourrait être bien plus longue que prévu.

Foxconn n’est pas optimiste, rien ne va s’arranger avant mi-2022

Young Liu, PDG de Foxconn, s’est expliqué à ce sujet avec ses investisseurs lors d’une récente conférence téléphonique : “L’approvisionnement au cours des deux premiers mois de ce trimestre était encore correct, car nos clients sont tous très importants, mais nous avons commencé à voir des changements importants ce mois-ci“. Il a également déclaré que l’entreprise ne serait pas en mesure d’honorer moins de 10% de ses commandes en raison de la pénurie de composants. Les déboires de Foxconn dressent un tableau plutôt sombre pour les autres fabricants de produits électroniques. Si même les poids lourds prévoient une longue période d’attente pour les composants, les marques relativement moins prioritaires comme PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft continueront à se battre dans leurs tentatives d’approvisionnement.

En février dernier, même l’administration Biden a pris note de la pénurie de semi-conducteurs, étant donné que ces contraintes d’approvisionnement ont affecté bien plus que les jeux. Les semi-conducteurs sont essentiels à l’industrie automobile, ainsi qu’à plusieurs autres secteurs de l’industrie technologique. Malheureusement, en raison des effets persistants de la pandémie, il est peu probable que ces ressources précieuses deviennent rapidement accessibles.