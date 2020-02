PS5 – Xbox Series X : le coronavirus pourrait impacter le lancement des consoles de Sony et Microsoft

Un report de la production et de la sortie des PS5 et Xbox Series X n'est pas à exclure à cause de l'épidémie du coronavirus.

La situation autour du coronavirus (nom de code : 2019-nCoV, nouvelle forme de syndrome respiratoire, analogue au SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère) ayant pris de l’ampleur dans l’Empire du Milieu, plus précisément à Wuhan, le gouvernement chinois a décidé de limiter au maximum l’activité de nombreuses entreprises, tout en ayant mis la ville épicentre en quarantaine. La chaîne de production de plusieurs produits va donc se retrouver directement impactée et Ken Rumph, analyste pour la banque d’investissement Jefferies Group, estime que cela pourrait poser problème à Sony et Microsoft pour l’arrivée des consoles PS5 et Xbox Series X à la fin de l’année : “Le secteur des jeux vidéo est en train de produire, ou commence à produire, une génération de machines pour plusieurs années pour la fin d’année 2020. Si les fermetures dépassent environ un mois, les calendriers des constructeurs seront retardés. Les nouvelles consoles pourraient également souffrir de problèmes d’approvisionnement en raison d’une interruption prolongée, avant leurs lancements prévus à l’automne 2020.”

La production de la Nintendo Switch est sévèrement touchée par le coronavirus

Contrairement à ses concurrents, Nintendo a pris les devants en annonçant officiellement qu’il y aura un retard inévitable sur le processus de fabrication des Switch (la version Animal Crossing de la console sera aussi retardée) : “En raison de l’épidémie du nouveau coronavirus en cours, des retards dans la production et l’expédition de Nintendo Switch et Joy-Con fabriqués en Chine pour le territoire japonais seront inévitables. De même, les livraisons de Ring-Fit Adventure, actuellement en rupture de stock, devraient être retardées. Nous nous excusons de la gêne occasionnée.”

Même constat du côté d’Oculus VR, la filiale du réseau social Facebook : “L’Oculus Quest est en rupture de stock dans certaines régions en raison de la forte demande. Cela dit, comme d’autres sociétés, nous nous attendons à un impact supplémentaire sur notre production de matériel en raison du coronavirus. Nous prenons des précautions pour assurer la sécurité de nos employés, partenaires de fabrication et clients, et surveillons la situation de près. Nous travaillons pour rendre le produit à nouveau disponible dès que possible.“