PS5 : un deuxième spot publicitaire pour illustrer le nouveau slogan de la marque PlayStation

Sony replace l’idée que le jeu n’a pas de limites dans le contexte de la vie grâce à une métaphore évocatrice dans un deuxième spot publicitaire.

Après une publicité sur les fonctionnalités immersives de la PS5, le constructeur japonais Sony remet le couvert avec une publicité se focalisant cette fois-ci sur le nouveau slogan de la marque PlayStation : “Il présente l’ambition qui est la nôtre de défier l’ordinaire et de repousser les limites du jeu. Nous voulons mettre la barre plus haut pour nos fans et pour nous-mêmes avec le passage vers une nouvelle génération. Ce sont ces moments passionnants où notre cœur bat la chamade et où nous plongeons dans une aventure inexplorée qui définissent notre marque. C’est le sujet de cette nouvelle publicité. La PS5 sort à la fin de l’année et offrira une nouvelle génération d’innovation au niveau du gameplay, de la narration et de l’immersion pour transporter les joueurs dans de nouveaux mondes à la vitesse de l’éclair. Le futur du jeu vidéo est extrêmement prometteur et nous voulions vous faire quelques promesses. Nous n’arrêterons jamais d’imaginer le futur. Nous n’arrêterons jamais d’apprécier les jeux, les personnes remarquables qui travaillent dessus et les passionnés qui y jouent, parce que nous pensons que le jeu n’a pas de limites.”

Un spot publicitaire pour illustrer le slogan international dédié à la PS5

Le slogan de la marque PlayStation, “Play Has No Limits” : une métaphore évocatrice.

Sony va utiliser le fret aérien pour livrer sa PS5 aux USA

Informé par Jerry Tai, responsable de Delta Air Cargo, l’analyste Daniel Ahmad de Niko Partners annonce que l’éditeur nippon Sony va sortir les gros moyens afin de livrer ses consoles le plus rapidement possible dans différents points de vente : “Pour répondre à l’offre et à la demande, la société a réservé 60 vols à partir d’octobre prochain (Boeing Delta 747) pour expédier les consoles aux détaillants. Cette offre devrait durer jusqu’à la fin du trimestre. Le fret aérien est plus rapide que le fret maritime, mais plus cher. Juste pour clarifier un point. Je ne suis pas sûr à 100% qu’il s’agisse de 60 vols ou de 60 avions. Mais il semble bien que chaque vol sera complet. Il convient également de noter que ces vols sont destinés pour les États-Unis.”

Par ailleurs, Bloomberg fait savoir que Sony a été contraint de réduire la production de PS5 de quatre millions (11 millions de consoles au lieu de 15 millions à travers le monde d’ici mars 2021) à cause d’un problème de fabrication de son SoC (système sur une puce ou system on a chip) : “Le géant de l’électronique basé à Tokyo a augmenté en juillet les commandes auprès des fournisseurs en prévision d’une demande accrue pendant la période des fêtes et au-delà. Mais l’entreprise s’est heurtée à des problèmes de fabrication, tels que des rendements de production aussi bas que 50% pour son SOC, qui ont réduit sa capacité à produire autant de consoles qu’elle le souhaitait. Les rendements se sont progressivement améliorés mais n’ont pas encore atteint un niveau stable“. De plus, il semblerait que la firme de Kenichiro Yoshida aurait misé sur du 449 dollars et 399 dollars pour les prix des PS5 et PS5 Digital Edition.