PS5 : Travis Scott s’associe avec Sony pour des projets originaux et innovants

Le rappeur américain Travis Scott devient partenaire créatif stratégique de la marque PlayStation pour la promotion de la PS5.

Eric Lempel, vice-président senior de la branche marketing chez Sony Interactive Entertainment, est heureux d’officialiser l’association entre la société japonaise et Travis Scott, un grand fan de PlayStation depuis de nombreuses années : “Grâce à notre passion commune pour le jeu et la créativité, nous prévoyons de collaborer avec Travis et sa marque Cactus Jack pour produire des projets innovants qui, nous l’espérons, raviront nos fans collectifs. Travis est un artiste incroyablement innovant, constamment surprenant, et qui continue à repousser les limites, tout comme la marque PlayStation, donc nous pensons que cela correspond parfaitement. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette collaboration, le plus important était de la garder aussi ouverte que possible, de laisser de l’espace pour explorer des idées intéressantes et créatives. La connaissance approfondie et les bons souvenirs de Travis concernant PlayStation en tant que marque, nos produits et nos jeux inspireront son travail avec nous du début à la fin. C’est un créateur extraordinaire, et nous nous efforçons de travailler avec les meilleurs esprits créatifs à l’intérieur et à l’extérieur de notre industrie pour continuer à surprendre le monde d’une manière que seule PlayStation peut le faire.”

Travis Scott x PS5

Créée par l’incontournable Travis Scott pour lancer le partenariat avec Sony, cette vidéo assez particulière (teinte sépia et musique étrangement angoissante) présente quelques-unes des personnes clés qui ont travaillé sur différents aspects de la PS5. Nike a même le droit à un petit clin d’oeil avec plusieurs paires aux couleurs de la marque PlayStation.

“J’ai vraiment hâte de pouvoir présenter tout ce sur quoi Cactus Jack a travaillé avec Sony et l’équipe PlayStation. Plus important encore, je suis ravi de voir comment les fans et la famille PlayStation réagissent, et j’ai hâte de jouer à des jeux avec tout le monde très bientôt !“, déclare Travis Scott, artiste musical du label Epic Records, filiale de Sony Music Entertainment.

Sony mise aussi sur Robert Lewandowski pour faire parler de la PS5

Redoutable renard des surfaces, l’attaquant polonais du Bayern Munich réalise encore une fois un début de saison tonitruant. Véritable star dans son pays et à l’international, celui que l’on surnomme Lewy a été sélectionné par Sony pour mettre en avant la PS5 auprès de sa communauté : “This 5eason game has no limits #PS5“. Après Travis Scott, bientôt une vidéo avec l’avant-centre de l’ogre bavarois ?