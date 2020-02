PS5 : Team Ninja veut créer une nouvelle licence pour la future console de Sony

Yosuke Hayashi du studio Team Ninja pense à la PS5.

En pleine promotion pour la suite de Nioh, exclusivité PS4, Yosuke Hayashi, le grand patron de la Team Ninja, a évoqué la next-gen dans une récente interview et se dit prêt à collaborer une nouvelle fois avec le constructeur japonais Sony : “Je crois qu’une nouvelle console apportera de nouvelles opportunités et nous aimerions créer un nouveau jeu, une nouvelle propriété intellectuelle pour la PlayStation 5. Nous avons créé la licence Nioh pour la PS4 et nous aimerions faire la même chose pour PS5.”

Cependant, Hayashi-san va prendre du repos après la sortie de Nioh 2 avant de se lancer dans cette fameuse nouvelle licence : “Nos prochains projets ? On en parlera, mais pas tout de suite. Laissons d’abord Nioh 2 faire son chemin et voir si les gens l’apprécient. On verra ce qui se passera après… Non, en vrai, la prochaine chose, c’est des vacances !”

Un retour de Ninja Gaiden sur PS5 ?

En plus de vouloir créer une nouvelle licence, Team Ninja aurait également envie de faire revenir Ninja Gaiden sur la PS5 de Sony : “Les principaux membres de l’équipe qui ont travaillé sur Ninja Gaiden veulent créer un nouveau jeu. Nous sommes conscients que certains fans voulaient Ninja Gaiden plus que Nioh 2. Maintenant, nous voyons beaucoup de jeux de ninjas comme Sekiro Shadows Die Twice, et nous voyons beaucoup de bonnes inspirations dans ces jeux, donc nous espérons annoncer un jour de bonnes nouvelles.”

Dans l’immédiat, le directeur Fumihiko Yasuda ne confirme pas qu’un nouveau jeu Ninja Gaiden est en cours de développement, il confirme surtout que Team Ninja est conscient de la demande des fans pour un nouvel opus et qu’ils ont beaucoup d’idées nouvelles à apporter pour cette licence. Il n’y a pas eu de Ninja Gaiden depuis Ninja Gaiden 3 en 2012 (sans compter le spin-off Yaiba : Ninja Gaiden Z de 2014).