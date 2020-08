PS5 : Sony travaillerait sur une technologie similaire au DLSS de Nvidia

Le constructeur japonais Sony aurait décidé d'améliorer sa technologie de reconstruction d'images pour la PS5 avec une version maison du Deep Learning Super Sampling.

Pour proposer une résolution 4K “presque” native sur PS4 Pro, Mark Cerny et ses équipes ont eu recours au Geometry Rendering (GR) et au Checkerboard Rendering (CR). Avec la PS5, le lead architect se serait mis en tête de développer son propre processus de reconstruction d’images comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia. L’idée principale vient de Keisuke Shimizu. Cette fameuse technologie de la société américaine spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de puces graphiques fait intervenir l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité d’image, mais aussi pour soulager le processeur graphique afin de bénéficier d’une fréquence d’images plus élevée et d’activer le Ray Tracing.

Un brevet pour du DLSS sur PS5

Si rien n’est officiel pour le moment, un brevet récemment déposé par Sony laisse entendre que la nouvelle console de la marque PlayStation conserve encore une grande part de mystère concernant ses possibilités techniques : “Un dispositif de traitement de l’information qui acquiert de nombreuses images de référence obtenues en capturant un objet qui doit être reproduit, le tout en acquérant une pluralité d’images converties obtenues par agrandissement ou réduction de chacune des cohortes d’images de référence, et en exécutant de l’apprentissage machine qui mobilise une masse d’images à partir desquelles apprendre, comme données d’apprentissage qui incluent la pluralité d’images converties, et génèrent des données pré-apprises qui sont utilisées pour générer une image reproduite qui représente l’apparence de l’objet.”

Et si le DLSS sur PS5 était la fameuse “secret sauce” qu’AMD mentionnait il y a plusieurs fois quand un nouveau partenariat entre Sony et le fabricant de semi-conducteurs, microprocesseurs et autres cartes graphiques était confirmé ?

Le DLSS de Nvidia en vidéo

Si la qualité de l’upscaling du traitement DLSS était très inégale en fonction des jeux et si la qualité du traitement dépendait en amont du temps d’apprentissage que l’on octroyait à l’IA, la version 2.0 du DLSS de Nvidia est désormais une merveille de technologie pour les PCistes. La plupart des points négatifs sont maintenant positifs (cohérence visuelle, image haute résolution, souplesse du procédé, RTX, mécanismes d’apprentissage, exploitation du réseau neuronal).