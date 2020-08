PS5 : Sony présente en détail les accessoires de sa nouvelle console

Repoussez les limites du jeu vidéo avec la nouvelle génération d'accessoires PlayStation pour la PS5.

Après avoir fait le point sur les périphériques et accessoires PS4 qui seront compatibles sur PS5, le constructeur japonais Sony a décidé de mettre à jour la page des accessoires de la nouvelle PlayStation avec des informations précises sur les fonctionnalités de ces derniers.

Les accessoires officielles de la PS5 : informations et images

Manette sans fil DualSense – Heighten Your Senses (Décuplez vos sens)

“Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des sticks améliorés et une barre lumineuse revisitée.”

Retour tactile : Profitez d’un retour tactile lors de vos actions dans les jeux grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l’environnement ainsi que le recul de diverses armes

Gâchettes adaptatives : Profitez de différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d’écraser les freins dans une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l’écran

Microphone intégré et sortie casque : Chattez avec des amis en ligne à l’aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Vous pouvez couper la capture vocale à tout moment grâce à la touche Silencieux dédiée

Touche Create : Capturez et diffusez vos moments de gaming les plus épiques grâce à la touche Create. S’inspirant du succès de la touche Share, la touche Create permet aux joueurs de produire du contenu vidéoludique et de partager leurs aventures en direct avec le monde entier

Batterie intégrée : Chargez tout en jouant via l’USB Type-C

Haut-parleur intégré : Certains jeux prennent une nouvelle dimension grâce aux effets sonores en hi-fi sortant de la manette

Détection de mouvements : Profitez de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles grâce à l’accéléromètre et au gyroscope intégrés

Station de rechargement DualSense

Cliquez, chargez, jouez : Connectez jusqu’à deux manettes sans fil DualSense rapidement et en toute simplicité grâce au design de la station de rechargement. Vos manettes se rechargent aussi rapidement que si vous les aviez connectées à votre console PS5, alors vous pouvez libérer des ports USB sans limiter vos performances

Casque-micro sans fil Pulse 3D – How Games Were Made to Sound (La qualité sonore de vos jeux s’exprime enfin)

Conçu pour l’audio 3D : Dotée de la technologie Tempest 3D AudioTech, la console PS5 peut vous plonger dans des univers sonores immersifs où vous aurez l’impression que les sons viennent de toutes les directions

Un design raffiné : Jouez avec style avec un casque épuré qui reprend les lignes de la console PS5 et est doté de coussinets raffinés et d’un arceau pour un confort optimal

Deux microphones intégrés : Vos amis en ligne vous entendront à coup sûr2 grâce aux deux microphones intégrés positionnés de manière optimale pour une capture vocale cristalline et dotés de la technologie de réduction du bruit de fond

Accès facilité aux commandes : Configurez-le comme vous voulez grâce aux commandes pour mettre le microphone intégré sur silencieux ou encore régler le volume principal et le volume en jeu pour le chat. Vous pouvez facilement savoir comment vos équipiers vous entendent grâce à la touche de surveillance du micro dédiée

Adaptateur sans fil : Profitez d’un maximum de 12 heures d’utilisation sans fil grâce à la batterie rechargeable intégrée. Connectez-vous à des consoles PS5 et PS4, mais également à des ordinateurs compatibles sous Windows et Mac grâce à l’adaptateur inclus

Sortie 3,5 mm : Branchez simplement le casque-micro à votre PlayStation VR ou à vos appareils mobiles grâce au câble jack 3,5 mm inclus

Télécommande multimédia PS5

Commandes de lecture multimédia : Commandez facilement vos médias grâce aux touches intégrées lecture/pause, avance rapide et retour rapide

Une compatibilité parfaite avec la console : Allumez votre console PS5 et parcourez ses menus directement avec la télécommande pour un confort inégalé

Paramètres TV : Réglez le volume et les paramètres d’alimentation des téléviseurs compatibles grâce au transmetteur IR intégré

Caméra HD PS5

Capture en 1080p : Capturez-vous en full HD grâce aux lentilles grand angle de la caméra et partagez vos sessions de gaming les plus épiques. Créez rapidement un enregistrement ou une diffusion de vous-même et de votre gameplay grâce à la touche Create1 de votre manette sans fil DualSense

Support intégré : Obtenez l’image parfaite grâce au support ajustable intégré de la Caméra HD. Son design compact vous permet de la positionner facilement au-dessus ou en dessous de votre téléviseur avant de régler l’angle qui convient le mieux à votre installation

Outils de suppression de l’arrière-plan : Avec la Caméra HD, vous pouvez vous ajouter aux vidéos en cours de diffusion en mode image par image. Vous pouvez même rogner l’arrière-plan ou le supprimer à l’aide d’un fond vert

Adaptateur PlayStation Camera