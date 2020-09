PS5 : rupture de stock et arrêt des précommandes, Sony promet un réapprovisionnement

La puissance et l’aura de la marque PlayStation dans le monde sont une nouvelle fois démontrées avec l’arrivée prochaine de la PS5. La demande est plus importante que l’offre, le constructeur japonais Sony le reconnaît, s’excuse platement et assure que de nouvelles unités seront bientôt disponibles en précommande chez certaines boutiques : “Soyons honnêtes, les précommandes PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous excusons vraiment pour cela. Au cours des prochains jours, nous proposerons davantage de consoles PS5 en précommande – les revendeurs partageront plus de détails. Et d’autres PS5 seront disponibles d’ici la fin de l’année.”

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020