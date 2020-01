PS5 : plusieurs exclusivités seraient prévues pour le lancement

Les premières exclusivités de la PS5 devrait arriver dès la sortie de la nouvelle console de Sony.

Alors que Microsoft a officiellement fait savoir que la Xbox Series X ne disposera pas de jeux exclusifs pendant pratiquement deux ans afin de ne pas décevoir les récents possesseurs d’une Xbox One, Jason Schreier de Kotaku annonce dans le dernier épisode de son podcast que le grand rival Sony est prêt à prendre une belle avance avec la PS5 grâce à des titres first-party (Gran Turismo 7 ? God of War 2 ? Horizon Zero Dawn 2 ? Un nouveau Ratchet & Clank ? Bloodborne 2 ?) : “J’ai entendu parler de certains jeux pour le lancement de la PS5. Je ne vais pas les nommer tout de suite, car je vais essayer de faire une sorte d’article à ce sujet plus tard. Mais ces jeux ne tourneront que sur PS5… Oui, certaines des choses que j’ai entendues ne sortiront que sur PS5“. Il précise également que les jeux des éditeurs tiers disponibles au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X seront des titres cross-gen. Enfin, un insider connu pour sa fiabilité ajoute que le nouveau remake de Bluepoint Games (The Legend of Dragoon ? Demon’s Souls ?) sera aussi disponible au lancement de la PS5.

Absence de Sony et la PS5 à l’E3 2020 ?

Dans un dossier mélangeant des analyses et des théories, les journalistes de Video Games Chronicle laissent entendre que Sony ne devrait pas être présent à l’E3 2020 avec la PS5, préférant miser sur un événement comme le PlayStation Meeting. On apprend également que les organisateurs (ESA, Entertainment Software Association) du salon américain font tout pour que le constructeur japonais change d’avis. Microsoft travaillerait d’ailleurs déjà sur deux plans : un avec la présence de Sony et un autre sans la présence de son concurrent. Enfin, certaines sources internes assurent qu’ils n’y seront pas, tandis que d’autres indiquent le contraire. Difficile d’y croire dans la mesure où Sony ne peut pas laisser son rival américain grignoter un espace médiatique aussi fort que celui de l’E3 sans rien faire.