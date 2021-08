PS5 : la pénurie n’est pas terminée, mais Sony fait le nécessaire pour fournir des consoles

Approvisionner des PS5 dans le monde entier de manière régulière est la priorité absolue du constructeur japonais Sony.

Alors que la PS5 s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, est conscient que les joueurs ne peuvent toujours pas mettre la main sur la console de salon next-gen sans devoir face à une attente toujours aussi longue : “Nous avons construit plus de PlayStations plus rapidement que jamais auparavant, ce qui me réjouit. Mais d’un autre côté, nous sommes encore loin de pouvoir répondre à toute la demande, ce qui m’ennuie fortement. Nos partenaires travaillent très bien pour nous, mais la pénurie de puces est un défi que nous devons tous relever.”

Impossible de se procurer facilement une PS5 après plusieurs mois de commercialisation

Si Jim Ryan assure qu’il va faire le nécessaire pour contenter les fans, la situation va malheureusement encore durer un certain temps : “Nous savons qu’il est encore difficile pour les joueurs de mettre la main sur la PS5 et nous en sommes désolés. Si nous y sommes parvenus en proposant plus de produits au lancement que jamais auparavant, cela ne suffit pas à répondre à l’énorme demande qui a entraîné les problèmes de stocks. Certains signes indiquent que la situation se détend un peu, mais il reste encore beaucoup à faire. La plus grande chose que nous puissions faire pour améliorer la situation est d’augmenter l’offre. Nous travaillons très dur sur ce point avec nos partenaires.“