PS5 : Jim Ryan fait le show, Sony est prêt

Le lancement mondial de la PS5 pour la fin de l'année est une fois plus confirmé et cette fois-ci avec des jeux uniquement pensés pour cette nouvelle console.

Alors que le constructeur japonais Sony va officiellement présenter les premiers jeux de la PS5 dès jeudi prochain dans le cadre de la conférence numérique The Future of Gaming, le patron de la filiale spécialisée dans l’industrie vidéoludique, qui n’est autre que Jim Ryan, a confié au quotidien économique et financier britannique Financial Times que les plans de la société sont respectés à la lettre depuis le début : “Les gens sont assez surpris, mais nous sommes dans les temps. Nous pensons que nous aurons suffisamment de quantité pour assurer un lancement mondial (…) Nous avons le sentiment que, pas seulement nous, mais aussi nos éditeurs partenaires, tout le monde semble dans les temps pour sortir ses jeux avant les fêtes de fin d’année“. Si le coronavirus a frappé au mauvais moment, il assure au micro de Radio 1 Newsbeat pour la BBC que l’impact a vraiment été minime, notamment grâce à une bonne préparation : “C’est évidemment un niveau de complexité auquel toute entreprise préférerait ne pas avoir à faire face. Mais nous sommes très satisfaits de la chaîne d’approvisionnement, nous allons lancer notre nouvelle console cette année dans le monde entier (…) Malgré le Covid-19, tout le monde s’est retroussé les manches et s’est mis au travail pour faire quelque chose de grandiose. Nous allons faire un lancement mondial et nous nous sentons bien.”

Le prix de la PS5 est partiellement teasé

Chez CNET, Jim Ryan a évoqué le besoin de proposer une console à un prix convenable : “Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons lancer la PS5 d’ici fin 2020, nous aurons un lancement mondial. Nous sommes très impatients. Et nous voulons vraiment que l’industrie le soit aussi (…) Nous essaierons de trouver le bon prix et la bonne proposition de valeur pour nos fans“. Sa vision est un peu plus développée du côté de GamesIndustry où il fait comprendre qu’il faut concilier le prix avec un ensemble de détails liés à la console : “L’histoire récente nous a prouvé que le jeu vidéo est l’un des passe-temps et l’une des industries, qui fait des bénéfices dans les moments économiques difficiles. C’est assez logique, les gens n’ont pas d’argent pour sortir, alors ils restent à la maison. Maintenant, qui sait à quoi ressemblera cette récession, à quel point elle sera profonde et combien de temps elle durera. Il se pourrait que les modèles historiques qui ont été appliqués dans le passé puissent ne plus s’appliquer à l’avenir. Je pense que la meilleure façon de résoudre ce problème est de fournir la meilleure proposition de valeur possible. Je ne veux pas nécessairement dire le prix le plus bas. La valeur est une combinaison de beaucoup de choses. Dans notre secteur, cela signifie réfléchir aux jeux, à leur quantité, à leur profondeur, à leur variété, à leur qualité, à leur prix… Tout cela est important ainsi que comment ils sont mis en valeur par les fonctionnalités de la plateforme.”

Des vraies exclusivités PS5 dès son lancement

Contrairement à l’éditeur américain Microsoft qui veut contenter toute la famille Xbox (Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X et Xbox Series S) avec des exclusivités cross-gen pendant un ou deux ans, ce qui pourrait d’ailleurs fortement brider les productions, Sony va marquer le coup dès le début avec sa nouvelle machine : “Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations. Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, elle devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne propose pas. Et selon nous, les développeurs doivent créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Nous croyons aux générations, et qu’il s’agisse de la manette DualSense, de l’audio 3D, des multiples façons d’utiliser le SSD… Nous pensons qu’il est temps de donner quelque chose de nouveau à la communauté PlayStation, quelque chose de différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5.”

Jim Ryan s’est même permis une petite parenthèse sur The Last of Us 2. Les précommandes de la nouvelle production de Naughty Dog en Europe sont au-dessus de celles du Spider-Man par Insomniac Games à la même période. En plus d’être d’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année, ce titre sera déterminant pour la génération actuelle. A noter qu’il tourne sans problème sur PS5.

Les événements numériques de Sony dédiés à la PS5 doivent atteindre la même qualité que les conférences de l’E3

Dans un récent épisode de l’émission Kinda Funny Games Daily, Alanah Pearce, journaliste spécialisée dans les jeux vidéo et ancienne animatrice chez IGN, a fait savoir que la PS5 aurait pu se montrer à des moments bien précis : “Sony a déjà essayé de faire des présentations cette année – et je le sais par les développeurs qui étaient censés y participer – mais ne l’a pas fait, parce que pour une raison quelconque, quelque part dans la hiérarchie de Sony, ils étaient très obsédés par l’idée d’avoir un stream très, très, très professionnel.”

Concrètement, Sony ne veut pas faire une présentation comme le dernier Inside Xbox de Microsoft avec des webcams et un côté fait maison. Jim Ryan l’a d’ailleurs confirmé dans ses dernières interviews : “Nous devons vivre dans un monde où cet oxygène particulier n’est pas disponible pour l’industrie. Nous devons simplement trouver des moyens de communiquer ce que nous faisons, et essayer de générer le même niveau d’adrénaline, d’excitation, de buzz que celui que nous obtenons avec des milliers de personnes dans un auditorium de Los Angeles. Et faire cela d’une manière ou d’une autre à distance. C’est le défi que j’ai lancé à nos équipes. Essayez de rendre cette communauté, les 100 millions de personnes – et tous les gens qui n’ont pas de PlayStation à qui nous aimerions parler – aussi enthousiastes que s’ils étaient dans un auditorium de l’E3 ou s’ils regardaient sa retransmission (…) Normalement, vous devriez être à Los Angeles dans un auditorium avec 2000 autres personnes. Vous seriez capable de couper l’adrénaline et la testostérone avec un couteau. Nous devons trouver un moyen de le faire et de donner un petit coup de pouce à la communauté. Quand vous regarderez la présentation de cette semaine, je pense que vous verrez que nous avons réussi à le faire.“