PS5 : des balises d’accessibilité pour les joueurs en situation de handicap

Le PlayStation Store affiche désormais les fonctionnalités d'accessibilité prises en charge par les jeux sur PS5.

En parcourant les différents portails de jeux sur le PlayStation Store, les joueurs PS5 peuvent progressivement afficher la liste des fonctionnalités d’accessibilité en appuyant sur la touche Triangle. Parmi celles-ci se trouvent des paramètres d’accessibilité visuels et audio, des options de manette DualSense, des paramètres de difficulté ou encore des fonctionnalités de communication en ligne, comme la transcription de chat.

Discover games with accessible features that suit your gameplay needs. Accessibility Tags roll out this week on PS Store for PS5. Full details: https://t.co/iZpCipXGQe pic.twitter.com/qF2fuTxLLf

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Les balises d’accessibilité du PlayStation Store pour PS5 sortiront progressivement. Au lancement, des jeux variés prendront en charge les balises d’accessibilité, dont Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Spider-Man Remastered, Miles Morales, Ratchet & Clank – Rift Apart et Returnal. Nous commençons seulement le déploiement de cette fonctionnalité et travaillons en collaboration avec de nombreux développeurs en vue d’implémenter cette fonctionnalité dans leurs portails de jeux sur PS5 au cours des semaines et mois à venir. En plus des paramètres d’accessibilité déjà présents dans l’interface de la console PS5, les balises d’accessibilité vous permettront de personnaliser votre expérience vidéoludique sur PS5 selon vos besoins spécifiques. Ces balises représentent la dernière étape visant à rendre les jeux plus accessibles, s’ajoutant aux jeux PlayStation Studios inclusifs et aux futurs produits tels que le Projet Leonardo.