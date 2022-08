Project Discovery d’Embark Studios sortira avant ARC Raiders

Le récent report du TPS coopératif de science-fiction ARC Raiders permet à Embark Studios de miser sur le FPS multijoueur Project Discovery pour la fin de l'année.

Patrick Söderlund, PDG et fondateur d’Embark Studios, annonce que Project Discovery est plus avancé que ARC Raiders, ce qui explique le changement de priorité entre les deux projets :

Parallèlement à ARC Raiders, nous travaillons également sur un jeu de tir en équipe à la première personne, dont le nom de code est Project Discovery, depuis plusieurs années. Nous avons la chance d’avoir un certain nombre de personnes très talentueuses ayant une grande expérience des FPS, et le développement de Project Discovery a progressé plus vite que nous l’avions imaginé, surtout au cours des derniers mois. A tel point que nous avons commencé à envisager la possibilité de sortir deux jeux simultanément. Pour un jeune studio relativement petit comme le nôtre, sortir deux jeux à la suite aurait mis à rude épreuve nos équipes et nos ressources, dont beaucoup sont partagées entre les deux projets.

Embark Studios va bientôt présenter Project Discovery

Rattachée à Nexon depuis trois ans, Embark Studios est l’une des structures qui doit permettre au géant coréen de s’imposer en Occident, notamment sur consoles, et cela passera contre toute attente par Project Discovery en guise de premier projet :

Nous avons donc décidé que Project Discovery serait le premier jeu de notre studio à être commercialisé, ce qui repousse la sortie d’ARC Raiders à 2023. Cette décision nous permettra également d’étendre et d’affiner l’expérience d’ARC Raiders. Le monde d’ARC Raiders est exceptionnellement fascinant et se prête à de nombreuses façons de jouer. Au cours de ce printemps, nous avons commencé à concevoir et à prototyper un mode de jeu axé sur le PvP dans l’univers d’ARC Raiders, et nous sommes impatients d’y consacrer plus de temps avant la sortie du jeu. Ce délai supplémentaire va nous permettre de le faire. Dès que nous serons prêts à tester ARC Raiders avec un nombre plus important de joueurs, nous nous plongerons dans les détails du jeu, de ses promesses et de son monde magnifique (mais mortel). Et sans entrer dans le domaine des spoilers, je voulais vous avertir que d’autres nouvelles concernant Project Discovery sont prévues très prochainement.