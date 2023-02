Professor Layton and The New World of Steam : un nouvel opus à l’ambiance steampunk

Hershel Layton et Luke Triton vont se mesurer à des casse-têtes inédits dans Professor Layton and The New World of Steam.

La saga Professeur Layton de Level-5, vendue à plus de 18 millions d’unités vendues à travers le monde, va revenir à une date encore inconnue avec Professor Layton and The New World of Steam. Le dernier opus de la licence, Layton’s Mystery Journey, mettait en scène Katrielle Layton, la fille adoptive du Professeur Layton.

Un teaser pour Professor Layton and The New World of Steam

Professor Layton and The New World of Steam sortira exclusivement sur Nintendo Switch.