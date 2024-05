Prochains films Mad Max : Tout ce qu’il faut savoir

La franchise Mad Max est de retour avec Mad Max: Furiosa. D'autres films sont déjà dans tuyaux !

Avec Mad Max: Furiosa, un vent de renouveau souffle sur la franchise Mad Max. Cette saga, qui a marqué l’histoire du cinéma d’action, continue d’évoluer sous la houlette de son créateur, George Miller. Après une pause de trois décennies, Mad Max: Fury Road a relancé la franchise en recueillant des critiques élogieuses et en décrochant dix nominations aux 88ᵉ Academy Awards.

Dix ans après Mad Max: Fury Road, la franchise d’action revient sur grand écran avec un préquel, Mad Max: Furiosa. Tout comme son prédécesseur, ce film a conquis le public et la critique, ouvrant la voie à de futurs volets. Bien que l’avenir de la série de films Mad Max ne soit pas encore officiellement confirmé, George Miller a évoqué son souhait de donner un nouveau cap à l’univers post-apocalyptique de la franchise.

Plusieurs idées sont en lice pour l’avenir de Mad Max. George Miller a confirmé avoir préparé le scénario d’un sequel à Mad Max: Fury Road, intitulé Mad Max: The Wasteland. Par ailleurs, un autre préquel pourrait être envisagé, explorant la vie de Max Rochatansky dans le désert un an avant les événements de Mad Max: Fury Road. Enfin, le passé du personnage de Nux, un des “War Boys”, pourrait également être exploré à travers un film ou une série.

On en pense quoi ?

George Miller continue d’innover et de surprendre avec la franchise Mad Max. Son envie de diversifier les histoires et d’explorer de nouvelles pistes narratives est une promesse de films toujours plus captivants. Que ce soit avec un sequel, un autre préquel ou une série dédiée à un personnage, le futur de Mad Max s’annonce riche en rebondissements et en émotions fortes. On a hâte de voir ce que George Miller nous réserve !