Présentation de la nouvelle série Netflix des créateurs de Game Of Thrones, avec des acteurs de Succession et du DCU

David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones, ont dévoilé leurs projets pour leur prochaine émission sur Netflix, y compris deux membres de la distribution qui promettent d'être passionnants. Quels sont ces acteurs tant attendus ?

Tl;dr David Benioff et Dan Weiss lancent une nouvelle série Netflix.

Matthew Macfadyen et Michael Shannon sont annoncés au casting.

La série s’appelle Death by Lightning et raconte l’histoire de James Garfield.

Elle est basée sur le livre à succès Destiny of the Republic.

Un nouveau projet pour les créateurs de Game of Thrones

David Benioff et Dan Weiss, les créateurs du phénomène télévisuel Game of Thrones, annoncent leur prochain projet pour Netflix. À la suite de huit saisons couronnées de succès sur HBO et d’un spin-off intitulé House of the Dragon, ils reviennent avec une toute nouvelle série.

Death by Lightning, un casting prometteur

Selon The Hollywood Reporter, cette nouvelle série, intitulée Death by Lightning, sera produite par le duo de créateurs et Bernie Caulfield. Le casting comptera sur la participation de Matthew Macfadyen et Michael Shannon, deux acteurs reconnus dans le milieu.

L’histoire d’un président et de son assassin

Death by Lightning s’annonce comme une série dramatique racontant la véritable histoire de James Garfield, le réticent 20ème président des États-Unis, et de Charles Guiteau, l’homme qui finira par le tuer. Cette intrigue s’inspire du livre Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine, and the Murder of a President de Candice Millard, acclamé par la critique et best-seller du New York Times.

Une équipe créative solide

Avec Mike Makowsky, créateur et showrunner de Bad Education, aux commandes, cette adaptation télévisée promet d’être de qualité. De plus, le casting de Macfadyen et Shannon, tous deux multi-récompensés, laisse présager une série à succès.