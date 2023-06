Pourquoi vous ne devriez pas acheter le nouveau MacBook Air 15 pouces

Le MacBook Air 15 pouces est une machine très alléchante. Enfin un grand écran pour un tarif relativement contenu. Mais est-il vraiment intéressant ?

L’idée d’un MacBook Air de 15 pouces à de quoi plaire. Cette taille de diagonale était jusqu’à présent réservée aux modèles Pro, plus puissants, mais surtout bien plus onéreux. Il peut arriver que vous souhaitiez simplement un plus grand écran, sans les composants taillés pour d’énormes besoins et la facture qui va avec.

Le MacBook Air 15 pouces est officiel

Le MacBook Air 15 pouces qu’Apple a annoncé tout récemment peut sembler être la réponse à vos prières. Vous avez en effet pour la première fois accès à grand MacBook sans devoir acheter tout un tas de fonctionnalités et de puissance. Pour résumer, il s’agit d’une plus grande version du MacBook Air 13 pouces de l’année dernière : même design, puce M2 avec CPU huit cœurs et GPU dix cœurs, jusqu’à 24 Go de mémoire, deux ports USB-C Thunderbolt 4, port MagSafe, webcam 1080p et un écran offrant un gamut couleur P3 avec jusqu’à 500 nits de luminosité. Le tout avec la même autonomie maximale de 18 heures.

La seule amélioration faite par Apple concerne le système de son à six haut-parleurs contre quatre pour le modèle 13 pouces. Autrement dit, ce MacBook Air est bien un grand MacBook Air, sans la facture salée. Apple demande 1 599 € minimum pour cette machine, bien loin des 2 399 € pour l’entrée de gamme du MacBook Pro 14 pouces et 2 999 € pour le MacBook Pro 16 pouces.

Le Air 15 pouces est un compromis onéreux

Ceci étant dit, pour 1 599 €, le MacBook Air 15 pouces n’offre que 8 Go de RAM et un SSD 256 Go, des spécifications plutôt très basses. La puce M2 est performante, certes, mais 8 Go de RAM, aujourd’hui, est assez faible. D’autant que vous ne pourrez pas augmenter la RAM vous-même. Idem pour le stockage. 256 Go sont vite remplis, à moins de tout avoir dans le cloud ou sur un disque externe.

Vous pouvez contourner cela en donnant à Apple davantage d’argent. Pour doubler le stockage, il faut ajouter 230 €. Idem pour doubler la RAM. Le MacBook Air 15 pouces peut offrir jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To de SSD, pour 2 979 € tout de même. Pour être relativement tranquille pour quelques années, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, Apple demande 2 059 €. Ce n’est pas le meilleur rapport qualité/prix qu’Apple puisse offrir.

Vous pouvez avoir mieux pour le même prix

Si vous regardez sur le magasin dédié aux produits reconditionnés, vous trouverez certainement des MacBook Pro 14 pouces avec puce M1 ou M2 à des tarifs très intéressants. Et vous aurez droit à tous les avantages des machines de la gamme Pro. Notamment avec un bien meilleur écran. N’hésitez pas à regarder, régulièrement d’ailleurs si vous souhaitez changer de machine.

Le MacBook Air 15 pouces reste une très bonne machine

Cela ne veut pas dire que le Air 15 pouces est une mauvaise machine. Déjà, il est très léger, avec seulement 1,59 kg sur la balance. Il est aussi tout neuf, ce qui est une bonne chose quand on achète un produit tech onéreux. Le coloris Minuit est vraiment réussi. Et réservé à la gamme Air. Pour un MacBook fin, puissance, efficient et très portable, le Air 15 pouces est très bon. Prenez le temps de la réflexion.