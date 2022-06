Pourquoi votre iPhone prend si longtemps pour installer les mises à jour automatiquement

L'iPhone permet d'installer les mises à jour d'iOS automatiquement. Mais ce processus prend longtemps, parfois plusieurs semaines, avant d'avoir droit à la mise à jour. Pourquoi ? Comment accélérer les choses ?

Si vous utilisez la fonctionnalité Mises à jour automatiques de l’iPhone pour télécharger et installer les nouvelles versions d’iOS pour vous, vous allez certainement attendre assez longtemps avant que l’opération ne se fasse. Vous ne le remarquerez peut-être pas avant que quelqu’un vous envoie un emoji que vous ne pouvez pas afficher, ou alors vous verrez cette pop-up rouge dans les Réglages vous informant qu’une nouvelle version est disponible. Mais pourquoi, alors, votre iPhone n’installe-t-il les mises à jour dès qu’Apple les publie ?

Sur iPhone, une mise à jour logicielle représente davantage que l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Contrairement à d’autres plates-formes, Apple ne distingue pas ses mises à jour fonctionnalités des mises à jour de sécurité, combinant les deux en un. Cela fait que chaque nouvelle version d’iOS est importante à installer d’un point de vue de la sécurité. Par exemple, avec iOS 15.5, ce sont pas moins de 27 correctifs de sécurité qui sont proposés.

Apple propose ses mises à jour logicielles pour les iPhone compatibles à peu près à la même période pour tout le monde. En théorie, vous pouvez les installer dès qu’elles sont publiées, mais la mise à jour automatique introduit un certain délai.

Pourquoi Apple attend pour installer automatiquement les mises à jour de l’iPhone

Ce délai est voulu. Selon Craig Federighi, vice-président en charge de l’ingénierie logicielle chez Apple, la firme de Cupertino attend entre une et quatre semaines avant d’initier les mises à jour chez les utilisateurs qui ont la mise à jour automatique activée. L’idée est de leur permettre d’éviter d’éventuels bugs qui seraient découverts juste après la mise à disposition au grand public. Apple a alors ainsi le temps, le cas échéant, d’annuler le déploiement et de limiter ainsi les dommages collatéraux, le temps de corriger.

Cette stratégie n’est pas la seule mise en place pour éviter la propagation de bugs. Chaque version d’iOS passe d’abord par une phase de bêta test avant que le grand public puisse y avoir accès. Les bêta testeurs, tant des développeurs que des “amateurs”, installent ces versions sur leurs appareils et signalent les éventuels problèmes à Apple. Les bêtas ont souvent plusieurs versions, pour qu’Apple peaufine à chaque itération.

Bien que le bêta test soit vital dans le développement d’un logiciel, l’échantillon de testeurs n’est jamais assez important pour détecter tous les bugs. Et bien que tout un chacun a la possibilité d’installer une mise à jour manuellement dès que celle-ci est disponible, la majorité ne le fait pas, soit parce qu’elle a justement activé les mises à jour automatiques, soit parce qu’elle ne veut pas s’embêter à le faire manuellement.

Cela permet à Apple de procéder à une deuxième phase de test non officielle. Si tout se passe bien après une semaine, l’entreprise commence alors à initier les mises à jour automatiques auprès de celles et ceux qui ont activé l’option. Ce déploiement s’accélère petit à petit, pour atteindre les 100 % d’installation après quatre semaines.

Le moyen le plus rapide d’installer une mise à jour iOS sur votre iPhone

Malheureusement, il n’y a pas moyen d’accéder plus rapidement à l’installation dans la file d’attente des mises à jour automatiques. L’installation s’effectue lorsque Apple décide que vous y avez droit. Si vous voulez procéder à l’installation le plus rapidement possible, il faut le faire manuellement. Pour cela, direction Réglages > Général > Mises à jour logicielles.

Si vous préférez garder les mises à jour automatiques, assurez-vous que les options “Télécharger les mises à jour iOS” et “Installer les mises à jour iOS” sont bien activées dans Réglages > Général > Mises à jour logicielles > Mises à jour automatiques. La première va permettre de télécharger la mise à jour en question, mais ne l’installera pas sans que vous donniez votre accord. Dans ce cas, peu importe quand Apple déploie la mise à jour automatique, vous avez le dernier mot.