Pourquoi The Boys rend le visionnage des séries Marvel & DC plus difficile

La série Amazon, The Boys, est l'une des meilleures productions de super-héros des années 2020, rendant plus difficile le visionnage des shows Marvel et DC pour certaines raisons. Qu'est-ce qui rend The Boys si unique selon vous ?

Tl;dr The Boys, série Amazon, renouvelle le genre super-héros.

La série se moque des super-héros classiques et de leurs pouvoirs.

The Boys n’hésite pas à aborder des sujets politiques.

La série cible un public mature et propose une narration interconnectée.

The Boys : une révolution dans l’univers des super-héros

L’ère des super-héros telle que nous la connaissons a été bouleversée par The Boys, une série phare de la plateforme Amazon Prime. Malgré la pléiade de films et de séries proposés par la MCU et la DCEU, The Boys s’est imposée comme l’une des productions les plus marquantes de la décennie 2020. La série, qui a fait ses débuts en 2019, a plongé les téléspectateurs dans l’univers sombre et humoristique des bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson. Son succès a engendré trois saisons, et une quatrième est prévue pour 2024.

Un regard acéré sur le genre super-héros

The Boys a su se démarquer grâce à son approche rafraîchissante des histoires de super-héros, défiants de nombreuses conventions du genre. La série questionne ce qui se passerait réellement si des individus imparfaits se voyaient dotés de pouvoirs extraordinaires. La réponse apportée par l’univers de The Boys diffère radicalement de celle des univers Marvel et DC, et c’est précisément ce qui la rend si captivante.

Une satire des super-héros et de leurs pouvoirs

La série ne se contente pas de satiriser le concept de super-héros, elle se moque également des héros individuels et de leurs pouvoirs, issus des univers Marvel et DC. De nombreux personnages de la série Amazon parodient des héros bien connus, rendant difficile de les prendre au sérieux par la suite.

Une approche politique audacieuse

Contrairement aux franchises majeures comme Marvel et DC qui évitent souvent les discussions politiques et les problèmes du monde réel, The Boys plonge sans crainte dans ces problématiques. Cette approche rend la série plus ancrée dans la réalité malgré ses personnages fantastiques et ses prouesses extravagantes.