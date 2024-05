Bridgerton : Les 10 principales modifications du livre dans la saison 3

La saison 3 de Bridgerton modifie plusieurs histoires de personnages par rapport aux livres. Quelles sont donc ces modifications ?

La troisième saison de Bridgerton, populaire série Netflix, fait preuve d’une certaine liberté dans son adaptation des livres de Julia Quinn. En effet, elle modifie profondément le récit de plusieurs personnages, comme celui de Colin Bridgerton et Penelope Featherington, en se concentrant sur leur romance.

Bridgerton ne se contente pas d’adapter fidèlement l’œuvre originale, elle apporte des modifications importantes à l’histoire de plusieurs personnages. Par exemple, le destin de Benedict est complètement bouleversé par rapport aux livres. D’autre part, la série met en lumière des personnages autrefois négligés, comme Cressida, qui se révèle sous un jour nouveau.

La chronologie de la série diverge également de celle des livres. Par exemple, l’histoire de Colin et Penelope est racontée différemment, avec des différences marquées dans le moment où ils tombent amoureux l’un de l’autre. La série offre également un regard nouveau sur certaines situations, comme le conflit entre Eloise et Penelope ou la découverte par Penelope des journaux de Colin.

On en pense quoi ?

En tant que fan de la première heure de la série Bridgerton, je trouve ces modifications audacieuses et rafraîchissantes. En effet, elles permettent de renouveler l’intérêt du public et de surprendre même les lecteurs les plus assidus des livres de Julia Quinn. De plus, ces changements permettent de donner plus de profondeur et de complexité à certains personnages, ce qui enrichit l’histoire et la rend encore plus captivante.