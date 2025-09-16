Pourquoi Netflix a annulé Fubar ?

Malgré Arnold Schwarzenegger et Carrie-Anne Moss, Fubar n’a pas réussi à séduire le public et a été annulée par Netflix.

Tl;dr Netflix a annulé Fubar deux mois après la sortie de sa saison 2, malgré la présence d’Arnold Schwarzenegger et de Carrie-Anne Moss.

Les audiences se sont effondrées, avec seulement 2,2 millions de vues au lancement, loin des 11 millions de la première saison.

Fubar n’a pas su rivaliser avec d’autres succès comme Reacher, et le créateur Nick Santora se tourne désormais vers de nouveaux projets.

Un retour manqué malgré un casting prestigieux

Quand Netflix a annoncé l’annulation de Fubar, à peine deux mois après la sortie de sa deuxième saison, la surprise n’a guère été de mise pour les observateurs avertis. La série, menée tambour battant par Arnold Schwarzenegger, avait connu une première salve encourageante. Mais entre-temps, le vent a tourné. Malgré l’arrivée remarquée de Carrie-Anne Moss, qui incarnait la redoutable espionne allemande Greta Nelso — et accessoirement ancienne compagne du héros Luke Brunner —, rien n’y a fait : le public n’a pas répondu présent.

Des audiences en chute libre après un long silence radio

Il faut dire que l’attente entre les saisons fut interminable. Plus de deux ans séparent la diffusion initiale et ce retour tardif, un délai fatal à l’ère où la fidélité des spectateurs s’étiole vite. À son lancement, la saison 2 de Fubar n’a engrangé que 2,2 millions de vues sur ses premiers jours, peinant même à atteindre le bas du Top 10 des séries anglophones. En comparaison, le démarrage tonitruant du premier volet avait réuni près de 11 millions de curieux le temps d’un week-end. En première semaine complète, la série atteint péniblement la septième place avant de retomber rapidement dans l’anonymat des classements.

L’ombre d’autres succès et une recette épuisée

Dans ce contexte, difficile pour Fubar de rivaliser avec des mastodontes comme Reacher, autre création portée par le même showrunner Nick Santora, aujourd’hui auréolée d’un tout autre succès chez Prime Video. Les critiques n’ont pas aidé non plus : avec une moyenne vacillante autour des 48% sur Rotten Tomatoes, impossible d’espérer un effet bouche-à-oreille salvateur.

Voici d’ailleurs ce qui a sans doute précipité la décision de Netflix, alors même que la plateforme renouvelait massivement ses fictions originales cette année-là :

Diminution drastique du nombre de vues entre les deux saisons ;

Aucune dynamique critique positive pouvant relancer l’engouement ;

Difficulté à capitaliser sur un délai aussi long sans perte d’intérêt.

Et maintenant ? Place à d’autres projets…

Aucune réaction officielle n’a filtré du côté du casting ou de l’équipe créative. De son côté, le créateur Nick Santora se concentre désormais sur la quatrième saison et le spin-off Neagley pour Reacher. Quant à l’infatigable Arnie ? Sans doute déjà reparti soulever quelques haltères, en attendant son prochain défi télévisuel ou cinématographique.