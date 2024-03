Pourquoi Luke Perry a quitté Beverly Hills et pourquoi il est revenu ?

Luke Perry, connu pour son rôle de Dylan McKay dans la célèbre série pour adolescents Beverly Hills a quitté le show lors de la sixième saison, avant de faire son grand retour trois ans après, lors de la neuvième saison.

Un départ pour de nouveaux horizons

Luke Perry, célèbre pour son rôle de Dylan McKay dans la série emblématique Beverly Hills, a quitté le show en pleine saison 6. Cette décision faisait suite à son désir de chercher des rôles plus matures, comme il l’avait exprimé lors d’une interview pour Entertainment Weekly en 1994. Il souhaitait alors “revenir à zéro en tant qu’acteur“, laissant derrière lui le personnage qui l’avait rendu célèbre.

Des projets variés avant un retour inévitable

Luke Perry a exploré différents rôles pendant les trois années qui ont suivi son départ de Beverly Hills. Parmi ses projets, on peut citer une participation à l’adaptation animée de Mortal Kombat: Defenders of the Realm et un rôle dans le film The Fifth Element. Cependant, le retour de Luke Perry à Beverly Hills est devenu de plus en plus inévitable au fil des années.

Un retour bénéfique

Le retour de Luke Perry à Beverly Hills a finalement été bénéfique pour sa carrière. Après avoir joué le rôle de Dylan jusqu’à la fin de la série, il a trouvé une variété de rôles adultes plus dynamiques et nuancés. Il a notamment joué dans la série dramatique Oz de HBO et dans le film indépendant britannique The Beat Beneath My Feet en 2014.

Un rôle emblématique

Malgré son désir d’explorer de nouveaux rôles, Luke Perry a accepté que son personnage de Dylan McKay l’accompagnerait jusqu’à la fin de sa carrière. Il a refusé de reprendre son rôle dans le reboot de 90210 en 2008, affirmant qu’il n’y avait “pas pensé”. Il a également déclaré qu’il serait “lié à Dylan jusqu’à sa mort, mais que cela lui convenait parfaitement”.