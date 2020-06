Pourquoi l’iPad n’a-t-il toujours pas d’application calculatrice ?

Il y a une application pour tout, ou presque, dit-on souvent. Avoir une calculatrice sur son smartphone est bien pratique à l'occasion. C'est aussi très banal, désormais. Pourtant, l'iPad n'en a toujours pas. Pourquoi ?

La plupart des smartphones qui sont livrés aujourd’hui disposent d’une application calculatrice. C’est une “fonctionnalité standard”, pourrait-on dire, dont on ne parle pas, ou pas souvent, c’est certain mais elle est là. Et pourtant, l’Apple iPad, par exemple, n’en a pas. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Certes, on peut télécharger une application tierce, mais pourquoi Apple ne l’a-t-il pas incluse ?

Craig Federighi explique pourquoi l’iPad n’a toujours pas sa calculatrice

Le sujet est revenu dans les esprits durant une session de questions/réponses à laquelle participait le directeur logiciel d’Apple Craig Federighi avec le YouTuber Marques Brownlee. L’homme a notamment expliquait pourquoi Apple n’avait toujours pas intégré d’application calculatrice dans son iPad. La réponse courte est très simple en vérité : les ingénieurs d’Apple n’ont pas toujours pas trouvé comment faire la “meilleure application calculatrice pour iPad”.

Et la réponse est finalement très simple

Selon Craig Federighi, “il y a certaines choses que nous n’avons pas faties parce que nous aimerions faire quelque chose de vraiment différent avec ce grand espace. Nous voulons le faire quand nous pourrons le faire vraiment, vraiment bien. Et honnêtement, nous ne sommes pas encore parvenus à le faire.” Au cas où vous ne le sauriez pas, Apple avait l’intention d’inclure une application calculatrice dans son premier iPad mais l’idée avait été abandonnée par le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, essentiellement parce qu’il s’agissait d’une version agrandie de l’application calculatrice de l’iPhone. Selon les dires de Craig Federighi, l’iPad pourrait avoir sa calculatrice dans le futur mais le développement de cette application n’est pas dans les priorités d’Apple. Il faudra encore faire avec une application tierce pour un certain temps.