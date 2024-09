Pourquoi l’Infection Cérébrale par Cordyceps de The Last of Us n’affecterait pas les humains dans la vraie vie ?

Le champignon Cordyceps, bien qu'effrayant dans The Last of Us, ne pourrait pas affecter les humains comme il le fait avec les insectes. Il est adapté pour infecter des espèces spécifiques, comme les fourmis, et ne peut pas survivre aux températures corporelles élevées des mammifères.

Tl;dr L’Infection Cérébrale par Cordyceps (ICC) de The Last of Us n’affecterait pas les humains.

Le champignon Ophiocordyceps unilateralis, qui affecte les insectes, a inspiré l’Infection Cérébrale par Cordyceps.

La température interne élevée des humains empêche l’infection par ce champignon.

Le champignon Ophiocordyceps unilateralis pourrait éventuellement devenir une menace pour l’humanité à cause du réchauffement climatique.

La réalité derrière l’Infection Cérébrale par Cordyceps dans The Last of Us

Le jeu vidéo The Last of Us de Naughty Dog, ainsi que son adaptation télévisée sur HBO, ont captivé l’audience avec leur scénario apocalyptique où une infection par le champignon Cordyceps transforme les êtres humains en « zombies ». Cependant, un microbiologiste explique que cette infection ne pourrait pas affecter les humains dans la réalité.

Le champignon Ophiocordyceps unilateralis : une menace pour les insectes, pas pour les humains

Dans une récente vidéo de WIRED, le microbiologiste Dan Buckley répond à cette question brûlante : l’infection de Cordyceps dans The Last of Us est-elle réaliste ? Il explique que le champignon Ophiocordyceps unilateralis qui a inspiré l’Infection Cérébrale par Cordyceps (ICC) affecte principalement les insectes, en modifiant considérablement leur comportement, mais est incapable d’infecter les humains.

La raison ? Les insectes sont à sang froid et constituent donc un hôte parfait pour le champignon. Les humains, à sang chaud, sont protégés par leur température interne élevée et leur système immunitaire avancé. « Le champignon Ophiocordyceps infecte de nombreux types d’insectes, pénètre dans leur cerveau, puis provoque chez ces insectes un mouvement qui favorise la distribution du champignon, transformant ainsi plus d’insectes en zombies. Mais ils sont très différents de nous et je ne pense pas que ce champignon va infecter les gens« , explique Dan Buckley.

Un scénario fictif basé sur une vérité scientifique

L’ICC dans The Last of Us diffère du champignon réel à plusieurs égards, notamment dans la manière dont il infecte les hôtes et comment les hôtes infectés sont connectés. Cependant, malgré ces différences, la menace d’une infection fongique à l’échelle mondiale n’est pas totalement hors de propos.

En effet, comme mentionné dans la scène d’ouverture de The Last of Us, le réchauffement climatique pourrait permettre au champignon Cordyceps d’évoluer et potentiellement d’infecter les humains. Le jeu imagine un futur où cette possibilité effrayante se produit, mêlant ainsi fiction et réalité.

On en pense quoi ? Si l’Infection Cérébrale par Cordyceps dans The Last of Us reste du domaine de la fiction, elle soulève néanmoins une question pertinente : comment les changements climatiques pourraient-ils affecter l’évolution des pathogènes et influencer leur capacité à infecter de nouveaux hôtes ? Bien qu’il ne soit pas nécessaire de craindre une infection zombifiante, la question mérite d’être posée et explorée.