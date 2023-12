Pourquoi la série animée Hazbin Hotel sort cinq ans après son épisode pilote ?

La plateforme de streaming Amazon Prime Video va diffuser la première saison de Hazbin Hotel, une série d'animation de comédie musicale pour adultes américaine créée par Vivienne Medrano.

L’année 2024 commencera en fanfare pour les amateurs de séries animées avec l’arrivée de Hazbin Hotel sur Amazon Prime Video, la plateforme de streaming du géant de l’e-commerce. Ce programme unique en son genre est particulièrement notable en raison de son pilote, diffusé pour la première fois en 2019, soit cinq ans avant la première saison de la série animée.

