Pourquoi la saison 4 de “Under The Dome” n’a jamais eu lieu

Malgré une fin ouverte lors de la troisième saison, la quatrième saison de "Under the Dome", adaptation CBS de l'œuvre de Stephen King, n'a jamais vu le jour. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que la suite ne soit pas produite ?

Une fin abrupte pour Under the Dome

Malgré une fin ouverte qui laissait présager une suite, la quatrième saison de Under the Dome n’a jamais vu le jour. Cette adaptation du roman de Stephen King, diffusée sur CBS, a dépeint avec brio l’isolement soudain de la petite ville de Chester’s Mill, prisonnière sous un dôme invisible et impénétrable. La série, développée par Brian K. Vaughan avec le soutien de Steven Spielberg, mêlait avec habileté science-fiction, horreur et politique de petite ville.

Des critiques et des audiences en déclin

Malheureusement, malgré son potentiel initial, la série a connu une baisse constante de sa cote d’appréciation, passant de 83% à 61% puis 60% sur Rotten Tomatoes. Les audiences ont également chuté, passant de 11,19 millions de téléspectateurs en saison 1 à 4,70 en saison 3.

Un pionnier de la programmation estivale

Malgré ces difficultés, Under the Dome a innové en matière de programmation estivale, avec une diffusion originale de juin à août. Comme l’a déclaré Nina Tassler, présidente de CBS Entertainment, “Under the Dome a ouvert la voie à une nouvelle forme de programmation estivale.”

Un producteur exécutif satisfait

En dépit de ces problèmes, le producteur exécutif Neal Baer s’est dit satisfait de la fin de la série. Dans une interview accordée à TV Line, il a affirmé : “Je suis très content de cette fin. Je me sens très satisfait. Nous avons fait en sorte qu’il puisse y avoir une autre saison… mais ce n’était pas nécessaire.”