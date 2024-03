Pourquoi la meilleure série Spider-Man a été annulée ?

Trois ans seulement après son annulation, la série animée The Spectacular Spider-Man a failli renaître de ses cendres en étant connectée à un autre show très apprécié de Marvel.

L’annulation prématurée de The Spectacular Spider-Man

Parmi les séries animées consacrées à Spider-Man, The Spectacular Spider-Man détient une place spéciale pour beaucoup de fans. Malheureusement, après seulement deux saisons, cette série très appréciée a été annulée. Encore plus décevant, une tentative de relance trois ans plus tard s’est soldée par un échec, privant les fans d’un retour qui aurait permis de connecter cette série à deux autres émissions Marvel également appréciées.

Une série respectueuse de l’univers de Spider-Man

Lancée en 2008, The Spectacular Spider-Man, créée par Greg Weisman et Victor Cook, mettait en vedette Josh Keaton dans le rôle de Peter Parker. La série s’inspirait des comics The Amazing Spider-Man de Stan Lee et Gerry Conway, de la trilogie cinématographique Spider-Man de Sam Raimi et des bandes dessinées Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. Le spectacle était d’une fidélité remarquable à la source, traitant les personnages de Spider-Man avec respect et maturité, et regorgeait de séquences d’action passionnantes. Cependant, la série a été annulée sans cérémonie en 2009, décevant les téléspectateurs qui avaient beaucoup à attendre de l’avenir de la série.

Les raisons de l’annulation

Suite à l’acquisition de Marvel par Disney en 2009, Sony a perdu les droits de diffusion de la propriété intellectuelle de Spider-Man, entraînant l’annulation soudaine de Spectacular Spider-Man. Depuis lors, un groupe de téléspectateurs a demandé un retour de la série, bien qu’il n’y ait actuellement aucun projet connu pour relancer le spectacle. Cependant, l’interprétation de Spider-Man par Josh Keaton dans la série a fait une brève apparition dans Spider-Man: Across the Spider-Verse en 2023.

Une occasion manquée

Avant Across the Spider-Verse, Josh Keaton était presque apparu en tant que Peter Parker de The Spectacular Spider-Man dans Avengers: Earth’s Mightiest Heroes. Malheureusement, sa voix a été doublée par Drake Bell, qui doublait Spider-Man dans la série animée Ultimate Spider-Man à l’époque. Cette décision a privé les fans d’une des meilleures occasions de ressusciter The Spectacular Spider-Man, car son apparition était censée avoir des implications significatives pour la série.