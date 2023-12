Pourquoi Gandalf portait-il tant d’intérêt aux Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux ?

Dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf semblait conscient de l'importance des Hobbits pour sauver la Terre du Milieu, ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est lié d'amitié avec eux. Cependant, était-ce là sa seule motivation ?

Il a découvert les Hobbits et leur résilience pendant le Long Hiver, environ 300 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux.

Gandalf a choisi Bilbon pour l’aider à récupérer le domicile des nains, mais ignorait qu’il trouverait l’Anneau Unique.

L’histoire de Gandalf avec les Hobbits n’est pas explorée dans les films, mais pourrait être abordée dans la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Un aperçu de l’amitié de Gandalf avec les Hobbits

Gandalf, le personnage emblématique de la série Le Seigneur des Anneaux, a toujours montré une fascination pour les Hobbits, une fascination qui s’est avérée cruciale dans la lutte contre Sauron. Mais cette utilité stratégique était-elle la seule raison de son intérêt pour eux ?

Une rencontre historique

Selon les Tales inachevées de Tolkien, Gandalf a rencontré les Hobbits pour la première fois un peu moins de 300 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. C’était lors du Long Hiver, une période de conditions climatiques extrêmes qui menaçaient d’éradiquer cette race de petits êtres. Pourtant, Gandalf découvrit que les Hobbits étaient bien plus résilients qu’on ne pourrait le penser.

L’intérêt de Gandalf pour les Hobbits

En étudiant les Hobbits, Gandalf a appris à apprécier leur mode de vie simple et communautaire. Leur résistance et leur compassion l’ont amené à les aimer et à les respecter profondément. Ainsi, son amitié avec eux n’était pas seulement motivée par leur utilité potentielle dans sa quête.

L’importance insoupçonnée des Hobbits

Lorsque Gandalf a aidé les nains à reprendre leur maison à Smaug dans Le Hobbit, il pensait que les Hobbits pourraient être d’une grande aide. En fin de compte, il a choisi Bilbo Baggins pour cette tâche, sans savoir que ce dernier trouverait l’Anneau Unique pendant ce voyage. Cette découverte a été cruciale pour la lutte contre Sauron.