Pourquoi Divergente 4 a été annulé ?

Divergente 4 était la seconde partie de Divergente 3: Au-delà du mur. Initialement prévue en tant que film, puis téléfilm et série, celle-ci a finalement été annulée à cause des mauvaises audiences du troisième film.

Initialement prévu pour conclure la saga de science-fiction Divergente, le quatrième film a été abandonné, laissant ainsi la franchise sans fin. Malgré le succès de The Hunger Games, les adaptations cinématographiques des romans de science-fiction pour jeunes adultes ont connu une durée de vie éphémère, y compris Divergente.

L’arrêt brutal de Divergente est survenu lorsque les producteurs ont décidé d’abandonner le quatrième film en faveur d’une nouvelle série télévisée. Cette décision a été prise à la suite des décevantes performances financières de Divergente 3: Au-delà du mur. En effet, malgré un budget de 110 millions de dollars, le film n’a rapporté que 180 millions de dollars dans le monde.

Face à cette situation, la réaction du casting original a été loin d’être enthousiaste. Aucun des acteurs principaux, y compris Shailene Woodley, Miles Teller et Zoë Kravitz, n’était intéressé à l’idée de passer de blockbusters au cinéma à une série télévisée. Cette réticence a finalement conduit à l’annulation de The Divergent Series: Ascendant en 2018, après des années de développement.

Alors que l’avenir de The Divergent Series: Ascendant semble incertain, il est difficile d’imaginer que la franchise Divergente ne revienne pas sur nos écrans sous une forme ou une autre. Avec la multitude de services de streaming en concurrence pour attirer l’attention du public, il est possible que Divergente fasse son retour en streaming.

On en pense quoi ?

Malgré l’échec de la saga Divergente au cinéma, nous ne devrions jamais sous-estimer la capacité d’Hollywood à ressusciter des franchises. Il est donc possible que nous retrouvions un jour Tris et ses compagnons sur nos écrans. Cependant, pour que ce retour soit un succès, il faudra tirer des leçons du passé et éviter de reproduire les erreurs qui ont conduit à l’échec de la première adaptation cinématographique des romans de Veronica Roth.