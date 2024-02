Pourquoi Bradley Cooper a supplié de quitter Alias et comment son personnage a disparu

Dans les deux premières saisons du drame d'espionnage Alias, Bradley Cooper a joué un rôle majeur, mais il a imploré le créateur J.J. Abrams de le laisser partir. Savez-vous pourquoi il a fait une telle demande ?

Tl;dr Bradley Cooper a quitté la série “Alias” après deux saisons.

Il a supplié le créateur de la série, J.J. Abrams, de supprimer son personnage.

Malgré son départ, Cooper a fait quelques apparitions en tant qu’invité.

Après “Alias”, Cooper a envisagé de quitter le métier d’acteur.

Le départ de Bradley Cooper d'”Alias”

Bradley Cooper, bien avant d’être une figure emblématique du cinéma hollywoodien, a joué un rôle crucial dans les deux premières saisons de la série d’espionnage Alias. Pourtant, l’acteur a supplié le créateur de la série, J.J. Abrams, de faire disparaître son personnage, Will Tippin, malgré le succès de la série.

Le rôle de Will Tippin

Alias, qui a débuté en 2001, met en scène Sydney Bristow, interprétée par Jennifer Garner, une agente double qui travaille pour démanteler une organisation d’espionnage malveillante connue sous le nom de SD-6. Will Tippin, journaliste et ami de Sydney, est au cœur de l’intrigue sans même connaître la double vie de Sydney.

Le départ de la série

Durant la première saison, Will s’efforce de découvrir la vérité sur SD-6, mettant ainsi sa vie en danger. Malgré son sauvetage par Sydney et son recrutement par la CIA dans la deuxième saison, Cooper était mécontent de l’évolution de son personnage. Il a quitté Alias à la fin de la deuxième saison, bien qu’il n’ait pas de travail en attente. Son départ a laissé un vide dans la série, et sa carrière a pris du temps à décoller.

Apparitions en tant qu’invité

Malgré sa demande de départ, Cooper a fait quelques apparitions dans la série. La troisième saison a révélé que Will avait survécu à une agression et avait commencé une nouvelle vie sous protection des témoins. Cooper est revenu une dernière fois pour le 100ᵉ épisode d’Alias, conçu comme une célébration du succès de la série.