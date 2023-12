Pourquoi Arya n’a-t-elle pas tué le Limier dans la saison 4 de Game of Thrones ?

Dans la saison 4 de Game of Thrones, Arya Stark a l'occasion de rayer le Limier de sa liste de personnes à tuer. Pourquoi alors ne concrétise-t-elle pas cette opportunité ?

Tl;dr Arya Stark épargne Sandor Clegane (le Limier) dans la saison 4 de Game of Thrones.

Leur relation complexe contribue à cette décision.

Arya est partagée entre son désir de vengeance et l’attachement qu’elle a développé pour lui.

Leur amitié est l’une des plus mémorables de la série.

La complexité de la relation entre Arya Stark et le Limier

Le duo formé par Arya Stark et Sandor Clegane, mieux connu sous le nom du Limier, est l’un des plus marquants de la série Game of Thrones. Leur relation, toutefois, est loin d’être simple. C’est notamment ce qui explique qu’Arya n’ait pas tué le Limier lors de la saison 4, bien qu’elle en ait eu l’occasion.

Durant les saisons 3 et 4, le Limier et Arya voyagent ensemble vers le Nord, lui espérant obtenir une récompense pour la ramener à sa famille. Mais leur cohabitation est loin d’être idyllique, notamment après que le Limier a tué l’ami d’Arya, Micah, lors de la première saison. Ce geste lui vaut une place sur la liste des personnes qu’Arya souhaite tuer. Toutefois, il est l’un des rares personnages de cette liste à ne pas mourir de sa main.

Une opportunité manquée

À la fin de la quatrième saison de Game of Thrones, le Limier est gravement blessé suite à son duel avec Brienne de Tarth. Arya a alors l’occasion de le tuer. Pourtant, elle décide de le laisser pour mort sur une colline. Ce choix le garde en vie plusieurs saisons de plus et soulève des questions sur les motivations d’Arya à refuser de le tuer.

Un dilemme pour Arya

Arya Stark est déchirée par un dilemme. D’un côté, elle souhaite se venger du Limier pour la mort de son ami. De l’autre, elle développe un certain attachement pour lui, qui lui a servi de compagnon et de protecteur au cours de leurs voyages. Malgré leurs interactions souvent houleuses, le Limier tente de la réunir avec sa famille et la sauve même du massacre des Noces Pourpres. Face à l’absence de ses proches, Arya n’a pas beaucoup de personnes sur qui compter.