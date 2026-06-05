Pour les fans de « L’Île aux naufragés », ce personnage est le meilleur de la série

Les amateurs de la série culte "L’Île aux naufragés" semblent quasi unanimes : un personnage se démarque largement comme le favori du public, selon l’opinion majoritaire exprimée par la communauté des fans de ce célèbre sitcom.

Tl;dr Mary Ann plébiscitée par Reddit pour sa simplicité.

Tous les personnages ont leurs défenseurs nostalgiques.

« L’Île aux naufragés » reste culte après 60 ans.

Le choix du public : Mary Ann sur Reddit

Sur les forums de Reddit, le débat autour du personnage préféré de la série culte américaine L’Île aux naufragés (« Gilligan’s Island ») ne fait pas rage, mais révèle une préférence nette. Lors d’un sondage informel, une majorité d’utilisateurs s’est prononcée en faveur de Mary Ann, incarnée par Dawn Wells. Peu loquaces sur les raisons, ces fans semblent unanimes : c’est la fraîcheur et la constance joyeuse de la jeune fermière qui emportent l’adhésion.

Des archétypes comiques intemporels

Pour mémoire, sept naufragés composent le casting : Gilligan, le Skipper (Alan Hale), Thurston Howell III (Jim Backus), Lovey Howell (Natalie Schafer), Ginger, le Professeur (Russell Johnson) et bien sûr Mary Ann. Chacun incarne un archétype comique classique : Gilligan, dans son rôle maladroit et lunaire, évoque un Arlecchino contemporain ; le Skipper, lui, rappelle ce capitaine autoritaire, mais attachant que beaucoup reconnaîtront. Ce panel varié a nourri des générations de spectateurs, chacun y retrouvant son favori — ou même son premier coup de cœur télévisuel.

Simplicité et nostalgie : l’atout Mary Ann

Certes, la profondeur psychologique n’a jamais été la force de la série. Les personnages restent volontairement simples : peu ou pas de passé dévoilé, laissant toute la place au jeu des acteurs. Mais c’est précisément cette simplicité qui semble séduire chez Mary Ann. Toujours prête à aider, rarement contrariée, elle incarne une bonté rassurante — qualité dont l’interprétation lumineuse par Dawn Wells, accentuée par son charme évident, n’a fait qu’amplifier l’impact auprès du public.

L’affection reste partagée pour tous les naufragés

Pour autant, aucun membre du groupe n’est vraiment relégué au second plan. Comme lors d’une dégustation de glaces aux parfums variés : chacun a ses préférences, sans pour autant dénigrer les autres saveurs. Des internautes louent encore aujourd’hui les répliques savoureuses de Mrs Howell ou soulignent l’irrésistible magnétisme de Bob Denver (Gilligan). L’anecdote sur Lovey Howell confondue avec une roturière mariée à un millionnaire amuse d’autant plus que le script précise qu’elle venait d’une famille fortunée ayant étudié à Vassar — preuve que la nostalgie embrouille parfois les souvenirs.

Aujourd’hui, seule Tina Louise, alias Ginger, est encore en vie à 92 ans. La série continue pourtant d’habiter l’imaginaire collectif américain — ultime preuve qu’avec « L’Île aux naufragés », peu importe le classement final : ce sont les souvenirs partagés qui demeurent.