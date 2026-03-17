Trois ans d’attente : une pépite de l’animation adulte arrive enfin sur Netflix

Trois ans après sa sortie remarquée, l’une des séries d’animation pour adultes les plus saluées de la décennie s’apprête enfin à rejoindre le catalogue français de Netflix, répondant ainsi à une forte attente des amateurs du genre.

Tl;dr La série animée Digman! arrive sur Netflix.

arrive sur Netflix. Culte malgré un accueil critique mitigé.

Un humour décalé signé Andy Samberg.

Une série animée atypique s’invite sur Netflix

En quelques jours, les abonnés de Netflix pourront découvrir une nouveauté pour le moins singulière : la première saison de la série animée pour adultes Digman!, imaginée par l’humoriste et acteur américain Andy Samberg. Diffusée initialement sur Comedy Central, cette création n’a pas laissé indifférent : elle est aujourd’hui saluée comme une curiosité à part dans le paysage de l’animation télévisuelle, oscillant entre délire assumé et hommage déjanté au genre de l’aventure.

L’univers excentrique de Digman!

Au cœur de la série, on suit Rip Digman, archéologue aussi célèbre qu’extravagant, incarné vocalement par un Samberg qui s’amuse visiblement à pasticher la légende hollywoodienne. Renvoyé du célèbre Smithsonian il y a une décennie, ce héros déchu part à la recherche d’artefacts légendaires avec son assistante Saltine, dans une parodie aussi absurde que jubilatoire des films d’aventures classiques. L’ambiance se veut résolument loufoque, mais le soin apporté aux dialogues trahit le plaisir contagieux éprouvé par toute l’équipe créative.

Cultiver le non-sens… et y ajouter du cœur

Certes, côté critiques, le bilan s’avère mitigé. Sur Rotten Tomatoes, l’accueil n’a pas été flamboyant ; cependant, l’œuvre semble taillée pour devenir un classique culte auprès d’un public fidèle. Pour Allison Lanier de Pajiba, « Digman! est du non-sens de qualité… Andy Samberg pousse son imitation de Nic Cage jusqu’au bout pour incarner Rip, ce qui apporte un vrai plaisir coupable à la sauce low-camp ». Si certains se lassent des gags trop appuyés, d’autres relèvent une touche inattendue d’émotion sincère glissée dans le scénario.

Voici ce qui distingue particulièrement la série :

Humour irrévérencieux et dense en références pop culturelles.

Dynamisme porté par des personnages hauts en couleur.

Mélange rare d’absurdité et d’affectivité sous-jacente.

L’avenir incertain, mais prometteur de la série

À l’heure actuelle, l’équipe attend toujours la confirmation pour une troisième saison. Interrogé par ScreenRant, Andy Samberg confiait récemment : « C’est un projet dont je suis extrêmement fier. Je ris énormément à chaque étape – écriture comme visionnage – et j’espère sincèrement que le plus grand nombre pourra découvrir cet univers où seule prime l’envie de faire rire. » Alors, si vous cherchez une alternative animée plus folle qu’un épisode de Brooklyn Nine-Nine — et signée du même esprit farceur — il ne reste plus qu’à lancer Digman!, sans hésiter.