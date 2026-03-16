Il y a 30 ans, une sitcom de science-fiction oubliée disparaissait après seulement deux épisodes

Il y a trente ans jour pour jour, une série de science-fiction humoristique faisait ses débuts à la télévision avant d’être rapidement retirée de l’antenne après seulement deux épisodes. Ce bref passage a pourtant laissé un souvenir tenace.

Tl;dr Sitcom SF oubliée, diffusée brièvement sur TGIF.

Humour décalé, trop en avance pour son époque.

Série annulée après deux épisodes seulement.

Un ovni télévisuel nommé Aliens in the Family

Rarement une sitcom n’aura laissé une trace aussi ténue, et pourtant persistante, que Aliens in the Family. Diffusée pour la première fois le 15 mars 1996 sur le créneau emblématique TGIF d’ABC, cette série mêlant science-fiction et comédie familiale n’aura tenu l’antenne que deux épisodes lors de sa programmation initiale. Trente ans plus tard, certains spectateurs — dont l’auteur de ces lignes — ne peuvent s’empêcher d’y repenser, fascinés par sa singularité.

Une famille recomposée venue d’ailleurs

Le postulat de départ est déroutant, mais limpide : Doug Brody (John Bedford Lloyd) est enlevé par une extraterrestre, Cookie (Margaret Trigg). Après un coup de foudre intergalactique, ils s’installent ensemble avec leurs enfants respectifs : deux humains et trois aliens. Dans cette maison américaine typique se côtoient des adolescents humains et des créatures à l’humour corrosif ou aux comportements pour le moins surprenants. Parmi eux, Spit joue les ados paresseux mais capables d’exploits anatomiques répugnants ; Snizzy expérimente sans relâche ; Bobut, bébé alien manipulateur désigné « Empereur de la Fédération Galactique Nertron », multiplie les réparties improbables.

Des ambitions contrariées face au public familial

Ce mélange audacieux entre marionnettes dignes des productions Jim Henson Company, situations burlesques et allusions politiques (citons la blague sur Newt Gingrich déguisé en alien) a peiné à trouver son public. Coincée entre des poids lourds tels que Family Matters, Boys Meets World, ou encore Step by Step, la série détonnait tant par son ton surréaliste que par ses intrigues improbables :

Résurrection accidentelle d’une grenouille transformée en monstre géant.

Satires sociales à destination d’un public manifestement pas prêt.

Dissonance complète avec l’ambiance chaleureuse du reste du bloc TGIF.

Si quelques gags osaient déjà ce qui ferait le succès bien plus tard de séries comme Rick et Morty, l’époque ne semblait pas mûre pour cet humour hors-norme.

L’héritage discret d’une série en avance sur son temps ?

Après deux diffusions infructueuses sur TGIF, les six derniers épisodes furent relégués aux matinées du samedi. Aujourd’hui encore, difficile de dire si Aliens in the Family mérite réellement une redécouverte ou s’il s’agit d’un simple vestige pour amateurs de curiosités télévisuelles. Reste que Bobut le bébé alien, personnage emblématique du show, continue d’habiter la mémoire des rares téléspectateurs conquis — preuve qu’une série peut échouer tout en laissant derrière elle une étrange fascination.