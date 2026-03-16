Comment la dernière saison de Battlestar Galactica a ouvert la voie à un préquel plutôt qu’à une suite

La dernière saison de Battlestar Galactica a marqué un tournant décisif pour la franchise. Plutôt que de poursuivre directement l’histoire principale, les créateurs ont choisi d’explorer l’univers à travers une préquelle, orientant ainsi différemment la suite de la saga.

Tl;dr Final de « Battlestar Galactica » : Terre préhistorique, boucle bouclée.

« Caprica » explore l’origine des Cylons et la société coloniale.

Spin-offs annulés, pari risqué qui a déconcerté les fans.

Des adieux sans retour pour « Battlestar Galactica »

Le final de « Battlestar Galactica », intitulé « Daybreak », marquait un point d’orgue rare dans l’histoire des séries télévisées. À travers ce dernier acte, la lutte acharnée entre l’humanité et les Cylons trouvait enfin son épilogue : nos survivants découvraient leur ultime refuge sur une Terre encore préhistorique. Un bond de 50 000 ans vers le futur propulsait alors le spectateur jusqu’à notre ère contemporaine, ne laissant pour trace de cette civilisation disparue que les « anges » incarnés par Number Six (Tricia Helfer) et Gaius Baltar (James Callis). Une conclusion aussi limpide qu’ambitieuse, qui fermait la porte à toute suite directe.

Retour aux origines avec « Caprica »

Pourtant, dès l’année suivante, la chaîne Syfy proposait une relecture du mythe avec « Caprica », plongée cette fois-ci cinquante-huit ans avant les événements de « Battlestar ». L’idée ? Quitter la fuite perpétuelle pour raconter la naissance de l’intelligence artificielle sur l’une des douze colonies humaines, bien avant leur destruction par les Cylons. Cette orientation, selon le co-créateur Ronald D. Moore, naissait du constat suivant : « Parce que nous terminions ‘Battlestar’ ainsi, je ne voyais pas d’autres histoires pertinentes à raconter ensuite. Mais il restait un univers incroyablement riche à explorer en amont », confiait-il alors.

L’héritage des Adama et la société coloniale dévoilée

Avec « Caprica », un tout autre registre émergeait. On délaissait les combats spatiaux pour se concentrer sur des thématiques plus intimes : l’évolution sociale, l’immigration ou encore les tensions criminelles au sein d’un monde en paix apparente. Le passé du commandant William Adama, évoqué dans la bible originelle de Moore — parents Evelyn et Joseph, ce dernier étant avocat défenseur — trouvait ainsi un nouvel éclairage. La série mettait en scène Joseph Adama (Esai Morales) comme avocat de la pègre et son frère Sam (Sasha Roiz) impliqué dans le syndicat Ha’la’tha sur Tauron. Voici quelques axes abordés :

L’immigration et l’identité culturelle au sein des colonies.

L’émergence de l’intelligence artificielle et ses implications morales.

L’influence des antécédents familiaux sur le destin collectif.

L’audace d’un pari… perdu ?

Malgré sa richesse narrative, « Caprica » n’aura connu qu’une seule saison avant d’être annulée par Syfy. Le public traditionnel n’a peut-être pas suivi cette tentative singulière de s’éloigner du modèle initial centré sur l’action. Un autre projet préquel baptisé « Blood and Chrome », centré cette fois sur la première guerre contre les Cylons — précisément ce que Moore voulait éviter — n’a pas dépassé le stade du pilote. Selon le co-créateur David Eick, ces revers tiennent autant à une part de malchance qu’à la difficulté d’élargir un univers déjà si densément refermé sur lui-même. Reste que la prise de risque aura permis d’offrir un nouvel angle sur une saga devenue culte.