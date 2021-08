Pour Apple, les leaks font diminuer l’intérêt des clients pour les produits

Apple voit les leaks comme néfastes pour le grand public, mais est-ce vraiment le cas ? Difficile à dire !

Les leaks sont devenus aujourd’hui presque totalement naturels. Plusieurs mois avant l’officialisation d’un nouveau produit tech, nous apprenons ici ou là tel ou tel leak, plus ou moins fiable. Certains fabricants prennent des mesures drastiques pour lutter contre ces leaks. C’est le cas d’Apple, qui reste convaincu que ceux-ci font diminuer l’intérêt du grand public pour les produits.

Apple voit les leaks comme néfastes pour le grand public

Des entreprises comme Apple, et particulièrement Apple, font l’objet de fuites concernant leurs produits à venir. Étant donné la complexité de la chaîne d’approvisionnement nécessaire pour ce genre de produit, il est assez logique, finalement, que, sur tel ou tel maillon, quelqu’un décide de parler, de dévoiler des choses qu’il devrait normalement garder pour lui. Apple fait son maximum depuis plusieurs années pour éviter ces leaks mais ceux-ci sont encore monnaie courante.

Mais est-ce vraiment le cas ? Difficile à dire !

Ce n’est pas une bonne chose pour l’entreprise, clairement, mais est-ce aussi une mauvaise chose pour les clients ? C’est en tous les cas ce qu’affirme Apple. La firme de Cupertino part à la chasse aux leaks en Chine, en envoyant des injonctions aux leaksters reconnus. Pour la marque à la pomme, il ne fait aucun doute que ces leaks sont “néfastes” aux clients.

Selon le communiqué d’Apple, “de telles situations mettent à mal les intérêts des clients et d’Apple. De fait, il est évident que lorsque des informations non publiées concernant le design et les performances des produits Apple sont gardées confidentielles, cela a une valeur intrinsèque, et une valeur commerciale potentielle.” Comme dit, ces leaks sont une mauvaise chose pour Apple, mais il est difficile d’y voir une mauvaise chose aussi pour les clients.

Après tout, certaines de ces fuites font l’effet tout à fait inverse, en venant justement exciter l’intérêt du public pour les produits à venir. Certes, certains peuvent y voir là de simples spoilers, et c’en est, évidemment. Mais viennent-ils réellement causer du tort au grand public ?