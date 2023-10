Postal : Brain Damaged arrive sur PS5 et PS4

La psyché tordue du Postal Dude est le terrain de jeu de Postal : Brain Damaged.

Bien que fidèle au ton et à l’humour qui ont fait la réputation de la licence du studio américain Running With Scissors, Postal : Brain Damaged se démarque des précédents opus en étant un spin-off “boomer-shooter” à l’ambiance rétro.

Un décor sauvage ? Un gameplay encore plus sauvage ! Ce que vous obtenez est rapide, stimulant et plein d’ennemis et d’environnements variés et méticuleusement conçus. Si vous surfez sur le raz-de-marée des jeux de tir classiques ou si vous avez aimé le dernier épisode de ce jeu dans lequel vous affrontez seul les forces de l’enfer qui envahissent la Terre, vous vous sentirez comme chez vous (encore plus si votre maison sent vraiment mauvais). C’est un jeu fou pour une époque folle, les enfants ! C’est un jeu fou pour une époque folle, les enfants ! Le studio qui vous a offert Elderborn et Blood West vous offre un FPS dont vous ne saviez pas qu’il était nécessaire de faire partie de votre vie.

Un trailer pour Postal : Brain Damaged

Disponible sur PC via Steam et GOG depuis le 9 juin 2022, Postal : Brain Damaged de CreativeForge Games (supervisé par Hyperstrange/Running With Scissors) sortira sur PS5 et PS4 exclusivement au format numérique à partir du 25 octobre prochain.