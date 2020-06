Pokémon Smile, Pokémon Café Mix et New Pokémon Snap : un éventail de nouveaux jeux

The Pokémon Company continue d'entretenir l'univers de la licence Pokémon avec des expériences inédites, des mises à jour et le retour d'un spin-off misant sur du safari-photo.

En plus célébrer la sortie du premier contenu additionnel, à savoir “L’île solitaire de l’armure”, de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier avec l’annonce d’un raid Dynamax spécial pour la créature fabuleuse Zeraora (si plus d’un million de joueurs parviennent à le vaincre entre le 17 et le 28 juin prochain, une version chromatique sera offerte), tout en faisant le point sur les Méga-Évolutions dans Pokémon Go et la version numérique du Go Fest, Tsunekazu Ishihara, le PDG de The Pokémon Company, a également dévoilé de nouveaux jeux estampillés Pokémon pour les smartphones sous iOS et Android, mais également la Switch de Nintendo.

Les nouveautés de The Pokémon Company

Pokémon Smile : Cette expérience unique invite les Pokémon à prendre part au brossage des dents des enfants. S’il est efficace, ils pourront vaincre les bactéries cariogènes affichées dans le jeu et capturer des Pokémon et obtenir différents chapeaux virtuels. Les parents pourront recevoir jusqu’à trois notifications par jour afin de leur rappeler qu’il est temps pour leurs enfants de se brosser les dents. Il leur sera également possible de programmer un temps de brossage pour chaque session allant jusqu’à trois minutes, afin de s’adapter aux besoins de leurs enfants – Disponible en téléchargement sans frais sur l’App Store ou le Google Play Store

Pokémon Café Mix : Un mix entre jeu de gestion et jeu de puzzle. Les joueurs vont devoir préparer de délicieuses recettes pour leurs client en reliant des pastilles de Pokémon pour les faire disparaître. Il suffit pour cela de déplacer une pastille de Pokémon à côté d’une autre pastille identique. Il sera possible d’augmenter l’affinité avec un Pokémon en lui servant des plats succulents. Plus les joueurs résoudront de puzzles et plus ils pourront améliorer leur établissement grâce à différents équipements, ou en y ajoutant des salles supplémentaires pour attirer de nouvelles créatures – Disponible en pré-téléchargement sur le Nintendo eShop, en précommande sur l’App Store et en pré-enregistrement sur le Google Play Store

New Pokémon Snap : Le jeu de la Nintendo 64 fait son retour sur Nintendo Switch avec des graphismes 3D époustouflants et l’ensemble des générations. Partez explorer des îles inexplorées dotées de jungles luxuriantes et de plages immaculées pour photographier les célèbres monstres de poche dans des situations inédites, ou adoptant des attitudes et des comportements encore inconnus – Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment

Un nouveau projet sera dévoilé la semaine prochaine

Tsunekazu Ishihara invite les fans à suivre la présentation d’un “gros projet” d’ici le 24 juin prochain. Il est fort possible que cela soit Let’s Go Pokémon 2, soit un remake de Pokémon Or et Argent (voire même Cristal).