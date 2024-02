Plex permet désormais de louer des films et des séries TV. Une fonctionnalité actuellement limitée, et l'achat n'est pas possible.

Plex tente de devenir un guichet unique pour tous vos médias. Depuis de longues années, la plateforme offre une bonne solution pour gérer toutes vos copies numériques de votre collection personnelle. L’introduction de la fonctionnalité de watchlist universelle en a fait une place centrale pour connecter tous vos services de streaming. Et désormais, Plex vise les contenus qui ne sont pas disponibles sur les services de streaming en permettant à ses utilisateurs de louer des films.

Plex permet désormais de louer des films et des séries TV

Plex commence doucement, avec un catalogue d’environ 1 000 films, contenant certaines grosses sorties de l’année dernière. On trouve ainsi Mission: Impossible – Dead Reckoning, Wonka, La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille, le film, Barbie, Aquaman et le Royaume Perdu et d’autres, sans compter des titres plus anciens.

Plex ne réinvite pas la roue, avec un modèle très similaire aux systèmes de locations numériques existant sur d’autres plateformes comme Prime Video. Une fois que vous avez commencé à regarder un film, vous avez 48 heures pour le terminer avant que celui-ci ne disparaisse de votre bibliothèque. Le tarif est, lui aussi, similaire ; la plupart des films coûtent entre 3,99 $ et 5,99 $, selon le titre.

Le grand avantage, selon Plex, c’est qu’un film que vous louez sur Plex peut être lu sur n’importe quelle plateforme, dans la mesure où l’application Plex est disponible presque partout. Plex promet aussi que le processus de location de film en lui-même sera possible sur la grande majorité des plateformes, y compris les smart TV. Et dans l’éventualité où une plateforme n’y aurait pas droit, vous pouvez toujours ouvrir la web app Plex pour ce faire. Tous les détails sont explicités sur la page dédiée. À noter, pour l’heure, la location de films n’est accessible qu’aux utilisateurs du marché américain.

Une fonctionnalité actuellement limitée, et l’achat n’est pas possible

À noter aussi, une fonctionnalité qui n’est pas disponible sur Plex : la possibilité d’acheter des films. Dans une interview donnée à TechCrunch, le PDG de Plex, Keith Valory, expliquait encore “chercher le cas d’usage de l’achat parce que cela créer de petits soucis supplémentaires – puisqu’il faut garder cela pour les gens sur le long-terme, et cela a-t-il vraiment un sens [pour l’entreprise] ?”

Clairement, Plex n’est pas encore prêt à créer l’infrastructure pour vendre et stocker des médias sur le long-terme, ce qui vient ajouter des considérations de droit complexes. De la même manière, Plex propose la location de séries TV.