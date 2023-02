Plex permet enfin de passer les génériques de fin d'un film ou d'un épisode. Et vous pouvez en profiter sur votre collection perso si vous êtes abonné(e) Plex Pass.

Plex dispose enfin d’une fonctionnalité permettant de passer les génériques de début ET de fin sur votre film ou votre épisode du moment si vous n’avez pas envie de les voir. Le service de streaming a en effet introduit une nouvelle fonction baptisée “Skip Credits”, plusieurs années après l’arrivée de la fonction pour les génériques de début, et le bouton pour le faire apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran, au moment où les crédits de fin démarrent. Parfait pour lancer le prochain épisode de votre série directement ou pour aller immédiatement à la scène cachée s’il y en a une.

Plex permet enfin de passer les génériques de fin d’un film ou d’un épisode

Cette nouvelle fonction est disponible sur tout le catalogue de streaming gratuit de Plex, permettant d’offrir une expérience similaire à celle de Netflix sur le sujet. Mais vous pouvez aussi l’activer pour votre collection personnelle si vous êtes abonné(e) Plex Pass, un abonnement proposé à 4,99 € par mois ou 39,99 € par an. L’entreprise explique avoir développé sa technologie Skip Credits en entraînant un algorithme de machine learning à détecter certains marqueurs particuliers comme du texte et des bords sombres. L’entreprise admet que tout n’est pas encore parfait, il peut y avoir des bugs ici ou là, mais ces cas “devraient rester rares et diminuer avec le temps”.

Et vous pouvez en profiter sur votre collection perso si vous êtes abonné(e) Plex Pass

Si vous souhaitez activer Skip Credits pour votre collection, il vous faudra avoir la dernière version de Plex Media Server et lancer une “Analyse” sur tout votre catalogue. Plex va alors analyser vos films et vos séries au fur et à mesure. Une fois le traitement de l’épisode ou du film achevé, vous pourrez utiliser la fonction. Attention cependant, cette analyse demande beaucoup de ressources système, et cela “n’est pas donné”. Plex a donc mis en place un dépôt dans le cloud pour stocker les résultats des fichiers des utilisateurs. Cela permettra de rétablir votre système en quelques secondes seulement si vous avez besoin de réaliser une installation de zéro ou de reconstruire toute votre collection.