Netflix : de Mécène à Grand mécène de la Cinémathèque française

La Cinémathèque française va se faire aider pendant trois ans par la plateforme de streaming Netflix dans ses missions consistant à valoriser le patrimoine cinématographique et à favoriser sa diffusion au plus grand nombre.

Véritable carrefour des cinéphilies, La Cinémathèque française restaure régulièrement des films de toutes les époques, tous les horizons et tous les genres comme Napoléon vu par Abel Gance, un chef-d’œuvre du patrimoine cinématographique de plus de cinq heures sorti en 1927. Un projet titanesque qui n’aurait jamais pu voir le jour sans l’aide financière de Netflix en tant que Mécène. Cette collaboration a d’ailleurs débutée en 2018 lorsque, dans la foulée de sa présentation à la Mostra de Venise, The Other Side of the Wind d’Orson Welles, enfin achevé, est montré dans la grande salle Henri Langlois. Elle s’est poursuivie, en 2019, avec l’organisation ponctuelle de masterclass et d’avant-premières exceptionnelles.

Netflix devient Grand mécène de la Cinémathèque française !

Ce Grand mécénat traduit le renforcement de notre collaboration et le souhait pour @NetflixFR de participer à nos missions : valoriser le patrimoine cinématographique et favoriser sa diffusion au plus grand nombre. pic.twitter.com/q9pBJjZ62v — La Cinémathèque (@cinemathequefr) February 6, 2023

En décembre 2021, l’organisme privé propose une sélection de films Netflix portés par de grands cinéastes tels que Jane Campion, Maggie Gyllenhaal, Sam Levinson, Kornél Mundruczó ou Paolo Sorrentino. Plus d’un an après, Netflix décide de devenir Grand mécène de la Cinémathèque française dans le but d’accroître sa capacité à offrir, à un large public, un accès privilégié à de grands réalisateurs et acteurs internationaux et de transmettre, aux jeunes générations, le goût du cinéma.

Les nombreuses activités de la Cinémathèque française soutenues par Netflix

Programmation Cinéma en accompagnant des rétrospectives par des masterclass, des avant-premières, des rencontres…

Festival Toute la Mémoire du Monde (8-12 mars 2023) en tant que partenaire officiel via notamment la projection de films du catalogue

Expositions temporaires à travers, entre autres, la création de collections thématiques de films sur Netflix. Après Romy Schneider et Top Secret, Cinéma & Espionnage (jusqu’au 21 mai prochain), Netflix accompagnera l’exposition Viva Varda ! (11 oct 2023 – 28 janv 2024) avec une Collection thématique Agnès Varda que l’on retrouvera en ligne

Le parrainage d’un des studios éducatifs de la Cinémathèque française et l’organisation d’avant-premières familiales dans le cadre de Ma Petite Cinémathèque

Collections de la Cinémathèque française, par l’enrichissement d’objets, maquettes, scénarios, éléments de décors, costumes ou archives de films Netflix

