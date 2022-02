PlayStation VR2 : Tobii est en négociation avec Sony pour devenir le fournisseur de la technologie de suivi oculaire

Le leader mondial de l'oculométrie et pionnier de la détection de mouvements pourrait collaborer avec Sony pour le PlayStation VR2.

La société suédoise Tobii négocie depuis plusieurs semaines avec Sony pour inclure sa technologie de suivi oculaire dans le PlayStation VR2 : “Nous ne faisons pas de commentaires sur l’impact financier de l’accord pour le moment car les discussions sont en cours. Cette information doit être rendue publique conformément à la réglementation européenne sur les abus de marché.”

Les caractéristiques techniques du PlayStation VR2

Lors du CES 2022 qui s’est déroulé en janvier dernier à Las Vegas, Sony a officialisé l’existence de son nouveau casque de réalité virtuelle avec un logo et des informations inédites : “Le PlayStation VR2 fait entrer les jeux en réalité virtuelle dans une nouvelle dimension en offrant une immersion encore plus complète, permettant aux joueurs de se plonger comme jamais auparavant dans leurs univers vidéoludiques préférés. Enfilez le casque et munissez-vous des manettes pour décupler toutes vos sensations, grâce à la créativité des mondes conçus par nos développeurs chevronnés et aux récentes technologies matérielles. Exploitant les innovations apportées par la PS5, le PSVR2 offre une véritable expérience de nouvelle génération, rendue possible par des visuels haute fidélité, de nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré, le tout avec un câble unique.”

Technologie d’affichage​ : OLED

Résolution d’écran​ : 2000 x 2040 par œil

Taux de rafraîchissement de l’écran​ : 90 Hz à 120 Hz

Écart des lentilles​ : ajustable

Champ de vision​ : environ 110 degrés

Capteurs​ : système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)​ et capteur de proximité infrarouge

Caméras​ : quatre caméras pour le suivi du casque et de la manette​, une caméra infrarouge pour le suivi des yeux œil par œil

Retour​ Vibration : intégrée au casque

Communication avec la PS5 : USB Type-C

Audio​ : entrée (microphone intégré​)/sortie (écouteurs stéréo)

La sortie du PlayStation VR2 pourrait être programmée d’ici la fin de l’année si le casque de réalité virtuelle est totalement prêt, en plus de disposer d’un stock suffisant pour satisfaire les fans de la marque japonaise, mais également les amateurs de produits technologiques.