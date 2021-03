PlayStation VR : six nouveautés vidéoludiques pour alimenter le casque de réalité virtuelle

Après avoir fait le point sur les futures sorties PS5 et PS4, Sony s’attaque maintenant au PlayStation VR, avec notamment trois exclusivités : “Nous avons été ravis de voir l’enthousiasme de la communauté concernant l’annonce de la semaine dernière au sujet de notre système de réalité virtuelle nouvelle génération pour la PS5. Nous vous donnerons bientôt plus d’infos. Mais, en attendant, restez à l’écoute pour ne rien manquer des incroyables jeux PSVR prévus pour cette année !”

Demons, magic, espionage, and the apocalypse. 🤯

Immerse yourself in exhilarating new worlds with these upcoming #PSVR games: https://t.co/LQga81F4sN pic.twitter.com/omFFTQkRGD

— PlayStation (@PlayStation) March 3, 2021