PlayStation Productions : une série et un film Gran Turismo sont dans les plans

La licence Gran Turismo de Polyphony Digital pourrait bientôt être adaptée sur le petit et le grand écran.

Une adaptation cinématographique de l’emblématique simulation automobile Gran Turismo serait au tout début de son développement sous la supervision de Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions. Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie) est d’ailleurs pressenti pour la réalisation. L’intrigue du projet est gardée secrète pour le moment. A noter qu’une série télévisée serait également en cours de développement et vise un service de streaming.

Sony Turning PlayStation’s ‘Gran Turismo’ Into Movie; Neill Blomkamp Eyed To Direct https://t.co/CyNkwt3yqS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2022

Salué comme l’un des simulateurs de conduite les plus authentiques de sa catégorie en raison de la précision de ses graphismes, de sa physique de conduite et de l’attention portée aux détails des voitures que les joueurs assemblent et pilotent, Gran Turismo, créé par le studio japonais Polyphony Digital et Kazunori Yamauchi, rend hommage à l’automobile avec amour et passion. La licence s’est vendue à plus de 85 millions d’exemplaires depuis son premier opus sur PS1.

